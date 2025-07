Szpilka ostatni pojedynek w klatce stoczył pod koniec kwietnia. Na gali XTB KSW 105 w Gliwicach trójkątnym duszeniem zmusił Errola Zimmermana do poddania. "Szpilę" ponownie w akcji powinniśmy zobaczyć pod koniec roku, a wśród jego potencjalnych rywali wymienia się Łukasza Różańskiego oraz Łukasza Parobca.

Z tym pierwszym ma rachunki do wyrównania - w maju 2021 roku przegrał z nim błyskawicznie w 1. rundzie i była to jego ostatnia bokserska batalia w karierze. Różański ma za sobą już kilka spotkań z szefami KSW, ale na razie stronom nie udało się dojść do porozumienia. Parobiec z kolei, znany z walk na gołe pięści w federacji Gromda, sam wyszedł z inicjatywą pojedynku ze Szpilką. "Szpila" wyraził zainteresowanie takim starciem, ale zaznaczył, że decyzja należy do włodarzy KSW.

Artur Szpilka pokazał najnowsze tatuaże, w tym te na pośladkach

Na razie Szpilka może się zatem oddawać swoim innym pasjom. Kilka razy w tygodniu gra w tenisa, a w piątek na tapecie znalazły się jego tatuaże. Ma ich mnóstwo, niektóre dzieła nie są jeszcze skończone w stu procentach i dlatego co jakiś dochodzi do "aktualizacji" malowideł.

W piątek pojawił się m.in. kolor na napisie na szyi Szpilki, czym sam zainteresowany pochwalił się swoim fanom w mediach społecznościowych. "Szpila" nie zaprezentował jednak tylko szyi, ale pokazał całe swoje wytatuowane ciało, w tym... pośladki.

i Autor: instagram.com/artur_szpilka Artur Szpilka i jego tatuaże

"@marek_hali Jak zawsze dziękuję Ci za to co Ty wyczyniasz z tą maszynką w ręku 🧨😍 całe plecy i pośladki robił mi @marek_hali Szyję @goorazz najlepszy kot od napisów 💯 A dziś miałem przyjemność ze @marek_hali wrzucił na to jeszcze kolor dziękuję 😍 w sierpniu lecimy z drugą ręką 🧨" - napisał Szpilka na Instagramie, całość uwieczniając wideo.