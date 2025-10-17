Artur Szpilka przyłapany z ukochaną. Kawiarnia, własna loża, sushi. Zdjęcia paparazzi

Artur Szpilka jest kolejnym polskim sportowcem, który doczekał się ekranizacji swoich losów. Film dokumentalny "Szpilka" wejdzie do kin 24 października, ale już wczoraj (15 października) odbyła się jego oficjalna premiera. Gwiazdor KSW na długo zapamięta ten wieczór - w warszawskim kinie zgromadziło się wiele gwiazd ze świata sportu i show-biznesu, na czele z jego najbliższym rywalem! Od dłuższego czasu było wiadomo, że Szpilka stoczy kolejną walkę na grudniowej gali XTB KSW 113 w Łodzi, a Michal Martinek oficjalnie został zaprezentowany jako rywal "Szpili" właśnie podczas premiery. Doszło też do pierwszej konfrontacji twarzą w twarz.

Sam film porusza najtrudniejsze chwile z życia byłego pięściarza i dostarcza wielu emocji. Podczas oficjalnej premiery Szpilka mógł liczyć na wsparcie najbliższych, m.in. narzeczonej Kamili Wybrańczyk. 36-latek często podkreśla, jak wiele im zawdzięcza. I to właśnie z nimi spędził czas po głośnej premierze.

Szpilka i jego najbliżsi skorzystali z okazji i w kawiarni przy kinie zorganizowali sobie własną lożę. Po seansie zajadali się tam sushi i rozmawiali. Gwiazdor KSW miał już jednak w głowie przygotowania do najbliższej walki, i choć alkohol był dostępny, nie skorzystał z niego - podobnie jak reszta sportowców przy stoliku. Po krótkiej uczcie podkreślali też, że czas wracać do domu i skupić się na treningach. Szpilka wsiadł więc do samochodu z ukochaną i odjechał, zamykając wieczór premiery. Zdjęcia znajdziesz w poniższej galerii.

