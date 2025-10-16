Artur Szpilka i tłum pięknych kobiet! Niebywałe, kto przyszedł na premierę. Lexy Chaplin i Goździalska to dopiero początek

15 października odbyła się premiera filmu dokumentalnego "Szpila", opowiadającego o życiu i karierze Artura Szpilki.

Podczas premiery ogłoszono, że Artur Szpilka zmierzy się z Czechem Michalem Martinkiem 20 grudnia na gali XTB KSW 113 w Łodzi.

Na wydarzeniu pojawiło się wiele znanych osobistości, w tym Lexy Chaplin, Monika Goździalska, Patrycja Wieja i Klaudia Leclercq.

Film "Szpilka", wyreżyserowany przez Filipa Dzierżawskiego, trafi do kin 24 października.

Piękne kobiety na premierze filmu "Szpilka"

Artur Szpilka w wieku 36 lat doczekał się filmu dokumentalnego o sobie. To nie dziwi, bo bokser i zawodnik MMA to postać absolutnie nietuzinkowa. W dzień uroczystej premiery "Szpilki" ogłoszono też najbliższego rywala sportowca. Już 20 grudnia na gali XTB KSW 113 w Łodzi Artur Szpilka zmierzy się z Czechem Michalem Martinkiem. Do pierwszego face to face fighterów doszło w nietypowych okolicznościach, bo podczas... wspomnianej premiery. Zarówno to, jak i sam pokaz przyćmiła jednak narzeczona "Szpili", czyli Kamila Wybrańczyk. Popularna "Kamiszka" zadała szyku swoją stylizacją. Na szczególną uwagę zwracały monstrualne buciory i częściowo odsłonięty płaski brzuch celebrytki. Na premierze poza Kamilą zjawiło się mnóstwo innych pięknych kobiet. W damskim towarzystwie Artur Szpilka brylował. Niebywałe, kto zjawił się na premierze. Była m.in. Lexy Chaplin i Monika Goździalska.

To jednak tylko początek. Poza wspomnianymi celebrytkami w tłumie gości dostrzec można było takie postacie jak: Patrycja Wieja, Klaudia Leclercq i siostra Lexy Chaplin - Christina. Najlepiej jednak bawiła się chyba znana z programów "Big Brother" i "Master chef" Monika Goździalska. Na zdjęciach z premiery można zobaczyć, w jak znakomitej komitywie jest z Arturem Szpilką. Kto wie może zaowocuje to jakąś współpracą zawodową...

Film "Szpilka" do kin wejdzie 24 października. Reżyserem dokumentu jest Filip Dzierżawski. Jego współpraca z Arturem Szpilką zakończyła się sukcesem, choć po drodze nie obyło się bez komplikacji.

A ja wam powiem, że Dzierżawski to stary wariat, gość z ADHD. Podczas kręcenia filmu tak mnie momentami wku***. Myślałem, że wejdzie nam do łóżka! Był moment, gdy normalnie chciałem go odwołać

- mówił tuż przed premierą gwiazdor KSW.

