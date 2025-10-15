Dlaczego Artur Szpilka nie ma dzieci? Tajemnica wyszła na jaw. Sprawa jest skomplikowana

Artykuł dotyczy osobistego życia Artura Szpilki i jego partnerki, Kamili Wybrańczyk, koncentrując się na powodach, dla których para nie ma dzieci i nie wzięła ślubu.

Artur Szpilka wyraża chęć posiadania dziecka, jednak Kamila Wybrańczyk nie czuje jeszcze potrzeby macierzyństwa, podkreślając, że macierzyństwo to dla niej "ciężar i obowiązek" i "trzeba to czuć".

Para nie wzięła ślubu, ponieważ Artur Szpilka, osoba wierząca, chciałby ślubu kościelnego, co jest problematyczne, ponieważ Kamila Wybrańczyk jest po rozwodzie.

Artur Szpilka partnerka. Kim jest Kamila Wybrańczyk?

Artur Szpilka doczekał się filmu o sobie. Na środę, 15 października, zaplanowana jest uroczysta premiera dokumentu pt. "Szpilka". W opisie filmu zamieszonym na stronie Helios.pl dowiadujemy się, że film " to pełen emocji portret sportowca, którego kariera wzbudzała ogromne emocje i międzynarodowe zainteresowanie". Dokument opowiada nie tylko o sportowych sukcesach i porażkach Artura Szpilki, lecz także o jego życiu prywatnym.

Artur Szpilka chce mieć dziecko, ale nie może. Takiego wyznania gwiazdora KSW o rodzicielstwie jeszcze nie było

Widzowie otrzymują obraz człowieka, dla którego sport stał się sposobem na życie – na zmianę uskrzydlając go i ściągając na dno

- czytamy. W życiu boksera i zawodnika MMA kluczową rolę odgrywa jego ukochana - Kamila Wybrańczyk, znana też jako "Kamiszka". Kobieta wspiera partnera na każdym kroku. Kim jest Kamila Wybrańczyk? Co ciekawe, sama także biła się w oktagonie. W Fame MMA partnerka "Szpili" walczyła się z Kamilą "Zusje" Smogulecką, Martą "Linkimaster" Linkiewicz i Anną Andrzejewską (pierwszą "Kamiszka" wygrała, dwie kolejne przegrała).

Dlaczego Artur Szpilka nie ma dzieci? Tajemnica wyszła na jaw

Mimo tego, że Artur Szpilka oświadczył się Kamili Wybrańczyk w 2015 roku, para do tej pory nie wzięła ślubu. Zakochani nie zdecydowani się też na potomstwo. Dlaczego Artur Szpila nie ma dzieci? Tajemnica wyszła na jaw. Sprawa jest skomplikowana.

Ukochana Szpilki dostała pytanie o dzieci. Reakcja Kamili Wybrańczyk nie pozostawiła złudzeń, to nie przejdzie bez echa

Chciałbym mieć dziecko, patrzę na kumpli – ojców i też chciałbym przeprowadzić syna przez życie, ale Kamila na razie nie chce. Swoją drogą, mówię o synu, a wielu kumpli ma córki i mówią, że dziewczynka kradnie całe serce!

- zwierzył się kiedyś bokser i zawodnik MMA w rozmowie z "Przeglądem Sportowym". Sama Kamila Wybrańczyk tak argumentowała swój dystans do posiadania dziecka.

Ja nie wiem, czy ja chcę, wiesz, bo dla mnie to jest troszeczkę taki ciężar i obowiązek. Ja uważam, że macierzyństwo trzeba czuć i trzeba chcieć. Wiem, że koleżanki mówią, że zobaczysz, jak urodzisz, to ten gen matczyny ci przyjdzie. Ja nie chcę, żeby mi to przychodziło, ja to albo czuję, albo nie czuję

- podkreśliła w rozmowie z Żurnalistą. Problem jest też w kwestii ślubu pary. Okazuje się bowiem, że "Kamiszka" jest po rozwodzie.

Ja nie jestem osobą wierzącą, a Artur jest. A on by chciał ślub tylko przed Bogiem. I tutaj zaczynają się schody

- tłumaczyła partnerka Artura Szpilki. Brak sformalizowania związku jednak - jak udowodniają zakochani - nie przeszkadza im w miłości.

W galerii prezentujemy zdjęcia Artura Szpilki z Kamilą Wybrańczyk