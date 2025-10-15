Tak Artur Szpilka wyglądał tuż po wyjściu z więzienia. Od razu zmienił kategorię wagową

Artykuł opisuje życie i karierę Artura Szpilki, zawodnika KSW, który wcześniej był bokserem i swego czasu przebywał w więzieniu za pobicie.

Artur Szpilka dziś jest szanowanym zawodnikiem KSW. Do tej pory w oktagonie tej federacji stoczył cztery pojedynki. W swoim debiucie w formule MMA pokonał Ukraińca Serhija Radczenkę przez techniczny nokaut, a potem niespodziewanie wygrał z Mariuszem Pudzianowskim po piekielnie mocnym lewym sierpowym. W trzecim pojedynku na KSW "Szpilę" spotkał zimny prysznic. Arkadiusz Wrzosek rozprawił się z nim w 14 sekund. Za to w kolejnym starciu to Artur Szpilka zaimponował widzom i ekspertom, zmuszając duszeniem trójkątnym rękoma - niczym zawodnik BJJ - Holendra Errola Zimmermana do poddania. W boksie "Szpila" wygrywał m.in. z Tomaszem Adamkiem, Mike'em Mollo (dwukrotnie) i Mariuszem Wachem. W 2016 roku gwiazdor KSW walczył o mistrzowski pas wagi ciężkiej federacji WBC. Deontay Wilder brutalnie wówczas znokautował Artura Szpilkę w 9. rundzie. Zanim doszło do tych wszystkich walk, młody Artek często walczył na ulicy. Za pobicie trafił nawet do więzienia. Artur Szpilka zatrzymany został 23 października 2009 roku podczas... oficjalnego ważenia przed walką z Wojciechem Bartnikiem, do której oczywiście ostatecznie nie doszło.

Artur Szpilka o pobycie w więzieniu. "To jest najsmutniejsza strona"

Za kratkami Artur Szpilka łącznie 18 miesięcy. Bokser osadzony był w więzieniu w Tarnowie. Lekko mu tam nie było.

Zakład karny jest specyficznym miejscem. Jest tam bardzo dużo chłopaków, z którymi mam do tej pory kontakt, którzy walczą z systemem. System im to utrudnia. Kiedy jesteś znaną osobą, masz może troszeczkę łatwiej, choć nie zawsze. (...) Wiesz, darli się do mnie, tylko nikt mnie tak mocno nie uderzył, jak na przykład chłopaka, którym nikt się nie interesuje. I na przykład wielokrotnie były przypadki, że ktoś zmarł. To jest najsmutniejsza strona

- wspominał kiedyś w rozmowie z Kubą Wojewódzkim i Piotrem Kędzierskim. Więzienne mury "Szpila" opuścił w kwietniu 2011 roku. Co ciekawe, od razu zmienił kategorię wagową. Z wagi junior ciężkiej przeszedł do królewskiej kategorii i tam już pozostał. Pierwszy pojedynek po wyjściu na wolność Artur Szpika wygrał przez nokaut w pierwszej rundzie. Jego rywalem był Bośniak Ramiz Hadžiaganović. W galerii prezentujemy, jak Artur Szpilka wyglądał tuż po wyjściu z więzienia. Pokazujemy także inne archiwalne fotki boksera i zawodnika MMA.

