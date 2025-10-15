Kamila Wybrańczyk, narzeczona Artura Szpilki, przyciągnęła uwagę na premierze filmu "Szpila" swoją oryginalną kreacją, w tym "monstrualnymi" butami za kolano i odsłoniętym brzuchem.

Jej stylizacja przyćmiła nawet obecność gwiazd i ogłoszenie nowego rywala Artura Szpilki na KSW, Czecha Michala Martinka.

Zarówno Kamila Wybrańczyk, jak i Artur Szpilka, zaprezentowali się elegancko, ale z nutą ekstrawagancji, tworząc udany duet na premierze filmu.

Kamila Wybrańczyk przyćmiła pokaz filmu o Arturze Szpilce. Co za szyk!

Na specjalnym premierowym pokazie filmu "Szpila" zaroiło się od celebrytów i gwiazd sportu. Dostrzegliśmy m.in. Damiana Janikowskiego, Łukasza "Jurasa" Jurkowskiego, Izu Ugonoha czy Patrycję Wieję. Tego wieczoru jednak najważniejszy był Artur Szpilka. Chyba nikt nie spodziewał się tego, że tuż przed premierą ogłoszony zostanie jego najbliższy rywal w federacji KSW. Został nim Czech Michal Martínek. Jeszcze większym zaskoczeniem było to, że wśród ludzi, na premierze, doszło do konfrontacji Artura Szpilki z rywalem, czyli tradycyjnego face to face. Wszystko na szczęście odbyło się w kulturalnej formie, bez "dymów" znanych z konferencji federacji frikowych. Jednak nawet to wydarzenie przyćmiła Kamila Wybrańczyk, czyli narzeczona naszego boksera i zawodnika MMA. "Kamiszka" na premierze filmu "Szpila" zadała szyku jak mało kto.

Elegancki Artur Szpilka z dostojną narzeczoną w monstrualnych buciorach

Ci, którzy mogli na żywo oglądać Kamilę Wybrańczyk, nie mogli od niej oderwać wzroku. Jej niezwykła kreacja przyciągała uwagę jak magnes. Ogromne wrażenie zrobiły jej monstrualne buciory w kolorze brązowo-wiśniowym (?). Obuwie było tak długie, że zasłaniało nawet kolana narzeczonej Artura Szpilki. Ale to nie wszystko! "Kamiszka" zwracała na siebie uwagę także płaskim brzuchem i wystającymi spod spódniczki tatuażami. Trzeba jednak przyznać, że Kamila Wybrańczyk w swojej kreacji prezentowała się i dostojnie, i oryginalnie. Artur Szpilka z kolei ubrał się nieco bardziej klasycznie, ale także niesztampowo. Do białej koszuli dobrał bowiem garnitur w bordowo-granatową kratę. Podsumowując, "Szpila" i Kamiszka" prezentowali się elegancko z domieszką pewnego zdrowego szaleństwa.

