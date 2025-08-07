Aryna Sabalenka wspinała się w bikini i klapkach! Tak ćwiczyła na urlopie

Michał Chojecki
2025-08-07 13:23

Aryna Sabalenka po Wimbledonie przedłużyła sobie urlop i kiedy jej rywalki szykowały się do walki w Montrealu, białoruska liderka rankingu w towarzystwie ukochanego wypoczywała na greckiej wyspie Mykonos. W Cincinnati wróci do gry i bronić będzie tytułu. Przed pierwszym meczem opowiedziała o swoich wakacjach.

Aryna Sabalenka wraca do gry po nieco dłuższej przerwie, w czasie której wypoczywała na Mykonosie, serwując swoim fanom kolejne wakacyjne zdjęcia w bikini. Urlop dobiegł końca, a Białorusinka w Cincinnati wznowi rywalizację w tourze i bronić będzie tytułu. Zaraz potem rozpocznie się US Open, w którym liderka rankingu też będzie walczyć jako obrończyni trofeum i główna faworytka.

Aryna Sabalenka pojawiła się w Cincinnati opalona, wypoczęta i doskonałym nastroju. W czasie konferencji prasowej z humorem opowiadała o bajecznym urlopie w Grecji. Białorusinka zdradziła, że pozwoliła sobie na błogie lenistwo.

Muszę przyznać, że nawet ani razu nie poszłam wtedy na siłownię. Zrobiłam jeden trening, 30 minut chodzenia pod górkę. Byłam w bikini i klapkach, żebyście wiedzieli, jak bardzo profesjonalnie do tego podeszłam. Ale zrobiłam to na wszelki wypadek, bo, wiecie, jedzenie było naprawdę pyszne. Chciałam się upewnić, że mam, no wiecie, trochę miejsca w żołądku. Ale to nie było nic wielkiego, tak naprawdę. To był tydzień, siedem lub osiem dni. No więc tak. Ale to były niesamowite dni, wiecie? Czułam się świetnie, bardzo tego potrzebowałam. A teraz jestem świeża i gotowa - opowiedziała o swoich wakacjach Aryna Sabalenka.

Kiedy gra Aryna Sabalenka pierwszy mecz w WTA Cincinnati?

Aryna Sabalenka występ w turnieju WTA w Cincinnati zacznie w sobotę w 2. rundzie, a rywalkę pozna po meczu Marketa Vondrousova (Czechy) - Jaqueline Cristian (Rumunia). Białorusinka jest w tej samem połówce drabinki co Iga Świątek, z którą może spotkać się w półfinale. Byłaby to powtórka sprzed roku. Wtedy Sabalenka w meczu o finał turnieju w Cincinnati pokonała Świątek 6:3, 6:3.

ARYNA SABALENKA