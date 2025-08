Aryna Sabalenka poszła na całość! Szokuje odważnymi zdjęciami. Przesadziła?

Aryna Sabalenka po Wimbledonie, z którego odpadła w półfinale, przedłużyła sobie wakacje i wygrzewała się na Mykonosie. Urlop tenisistki z Mińska już się skończył, a liderka rankingu niedługo wróci do gry. W turnieju WTA w Cincinnati oraz w US Open bronić będzie tytułów i w sumie aż 3000 punktów! Sabalenka wznowiła treningi, ale nie zapomina o relaksie i dobrej zabawie. Mistrzyni US Open przebywa na Florydzie i właśnie zaserwowała swoim fanom na Instagramie kolejne gorące i zmysłowe fotki. "Dzień spędzony na słońcu" - skomentowała zdjęcia.

Aryna Sabalenka znana jest z tego, że lubi błyszczeć nie tylko na korcie. Białorusinka często zaskakuje swoich kibiców odważnymi zdjęciami. Ma za sobą nawet rozbieraną sesję, której efekty zaprezentowała fanom w dniu swoich urodzin, zamieszczając na Instagramie gorące fotki. Potem były kolejne pikantne fotografie, z sesji oraz prywatne.

Aryna Sabalenka kilka miesięcy temu w rozmowie z dziennikarką białoruskiego "BB Tenis" została zapytana, co by wybrała - miesiąc bez Instagrama czy miesiąc bez seksu. Po chwili namysłu udzieliła następującej odpowiedzi: - Nie chciałabym nikogo urazić. Kocham moich kibiców, ale myślę, że fani zrozumieją i nie będą oceniać. Poczekają. Niech się ponudzą, czasem trzeba. Przeżyję bez Instagrama! - rzuciła ze śmiechem Sabalenka.

