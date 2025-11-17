Bartłomiej Drągowski ŻONA: Kim jest Agnieszka Abram, piękna żona bramkarza reprezentacji Polski?

Bartłomiej Drągowski i Agnieszka Abram zaczęli się spotykać jako nastolatkowie, około 2014–2015 roku, w rodzinnym Białymstoku. Kiedy bramkarz błyszczał w barwach Jagiellonii, byli już parą. W 2016 roku, na Gali Ekstraklasy, Bartłomiej pojawił się z Agnieszką u boku. Długonoga blondynka miała 18 lat i była znana jako była uczestniczka wyborów Miss Polonia Nastolatek. Agnieszka Drągowska jest aktywna na Instagramie. Kilka lat temu wygrała nawet internetowe głosowanie Czytelników "Super Expressu" na Miss WAGs

Bartłomiej Drągowski ŚLUB z Agnieszką

Bartłomiej Drągowski i Agnieszka Abram pobrali się 25 czerwca 2022 roku w Białymstoku, w otoczeniu rodziny i przyjaciół. Ceremonia i wesele odbyły się w Lipowym Moście niedaleko miasta – Agnieszka wystąpiła w długiej białej sukni z odsłoniętymi ramionami i dekoltem, a Bartłomiej w beżowym garniturze w kratę. Para długo mieszkała we Włoszech, gdzie Drągowski występował kolejno w Fiorentinie, Empoli i Spezii. Od lipca 2024 roku mieszkają w Atenach po transferze Bartłomieja do Panathinaikosu.

Bartłomiej Drągowski DZIECI

Bartłomiej i Agnieszka Drągowscy mają dwóch synów - Wiktora urodzony 31 grudnia 2021 roku (w Sylwestra) we Włoszech, gdy rodzina mieszkała tam z powodu kariery ojca, oraz Wincentego Drągowski – urodzonego 10 grudnia 2023 roku. Para skupia się na wychowaniu chłopców, dzieląc się sporadycznie zdjęciami z życia w Atenach.