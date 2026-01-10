Beata Kozidrak wystąpi na Gali Mistrzów Sportu. Oprócz niej pojawią się inni artyści. Kto jeszcze?

Gala Mistrzów Sportu wieńczy Plebiscyt na Sportowca Roku „Przeglądu Sportowego”

Kto w tym roku sięgnie po tytuł Sportowca Roku? Tego jeszcze nie wiadomo

Wiadomo jednak, kto odpowie za oprawę artystyczną!

Gala Mistrzów Sportu: Beata Kozidrak wystąpi na żywo!

Gala Mistrzów Sportu to wydarzenie, które co roku elektryzuje całą Polskę. To wieczór, podczas którego nagradzamy najwybitniejszych atletów minionego roku, ale też wielkie widowisko telewizyjne. W tym roku organizatorzy postanowili zaskoczyć widzów nieoczywistym doborem artystów, stawiając na hasło: „Gwiazdy trzech pokoleń”.

Scena Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie widziała już wiele, ale taki zestaw artystów to gwarancja zupełnie nowej energii. Oprawę muzyczną wydarzenia uświetni trójka niezwykle popularnych, choć reprezentujących zupełnie inne style i grupy wiekowe wykonawców.

Gala Mistrzów Sportu wraca do TVP. Wielka niespodzianka na stulecie

Największą gwiazdą wieczoru będzie bez wątpienia Beata Kozidrak. Liderka zespołu Bajm to ikona polskiej sceny muzycznej, której głos i charyzma od dekad porywają tłumy. Jej obecność to gwarancja klasy i potężnych, rockowo-popowych emocji, które idealnie wpisują się w podniosły charakter Gali.

Grubson i Wieniawa gwiazdami Gali Mistrzów Sportu

Obok niej pojawi się Grubson – artysta, który wymyka się sztywnym ramom gatunkowym, łącząc hip-hop, dancehall i funk. Jego „pozytywna wibracja” i niesamowita energia sceniczna z pewnością rozruszają elegancką publiczność zgromadzoną w operze.

Skład dopełni Julia Wieniawa. Wszechstronna artystka, aktorka i wokalistka, reprezentująca najmłodsze pokolenie gwiazd, wnosi na scenę nowoczesny popowy sznyt i świeżość.

Zestawienie Beaty Kozidrak, Grubsona i Julii Wieniawy to odważny ruch, który ma na celu połączenie przed telewizorami całych rodzin – od dziadków, przez rodziców, aż po młodzież. Występ „gwiazd trzech pokoleń” ma być symbolicznym mostem łączącym tradycję z nowoczesnością, podobnie jak sukcesy sportowe łączą wszystkich Polaków niezależnie od wieku.