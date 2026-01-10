Beata Kozidrak wystąpi na Gali Mistrzów Sportu. Oprócz niej pojawią się inni artyści. Kto jeszcze?

Mateusz Sobiecki
Mateusz Sobiecki
2026-01-10 18:19

Znamy muzyczne gwiazdy Gali Mistrzów Sportu! Organizatorzy przygotowali prawdziwą bombę dla widzów zgromadzonych w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej. Na scenie zobaczymy unikalne połączenie trzech różnych światów muzycznych. Obok legendarnej Beaty Kozidrak wystąpią dwie inne gwiazdy.

  • Gala Mistrzów Sportu wieńczy Plebiscyt na Sportowca Roku „Przeglądu Sportowego”
  • Kto w tym roku sięgnie po tytuł Sportowca Roku? Tego jeszcze nie wiadomo
  • Wiadomo jednak, kto odpowie za oprawę artystyczną!

Gala Mistrzów Sportu: Beata Kozidrak wystąpi na żywo!

Gala Mistrzów Sportu to wydarzenie, które co roku elektryzuje całą Polskę. To wieczór, podczas którego nagradzamy najwybitniejszych atletów minionego roku, ale też wielkie widowisko telewizyjne. W tym roku organizatorzy postanowili zaskoczyć widzów nieoczywistym doborem artystów, stawiając na hasło: „Gwiazdy trzech pokoleń”.

Scena Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie widziała już wiele, ale taki zestaw artystów to gwarancja zupełnie nowej energii. Oprawę muzyczną wydarzenia uświetni trójka niezwykle popularnych, choć reprezentujących zupełnie inne style i grupy wiekowe wykonawców.

Gala Mistrzów Sportu wraca do TVP. Wielka niespodzianka na stulecie

Największą gwiazdą wieczoru będzie bez wątpienia Beata Kozidrak. Liderka zespołu Bajm to ikona polskiej sceny muzycznej, której głos i charyzma od dekad porywają tłumy. Jej obecność to gwarancja klasy i potężnych, rockowo-popowych emocji, które idealnie wpisują się w podniosły charakter Gali.

Beata Kozidrak
20 zdjęć

Grubson i Wieniawa gwiazdami Gali Mistrzów Sportu

Obok niej pojawi się Grubson – artysta, który wymyka się sztywnym ramom gatunkowym, łącząc hip-hop, dancehall i funk. Jego „pozytywna wibracja” i niesamowita energia sceniczna z pewnością rozruszają elegancką publiczność zgromadzoną w operze.

Skład dopełni Julia Wieniawa. Wszechstronna artystka, aktorka i wokalistka, reprezentująca najmłodsze pokolenie gwiazd, wnosi na scenę nowoczesny popowy sznyt i świeżość.

Zestawienie Beaty Kozidrak, Grubsona i Julii Wieniawy to odważny ruch, który ma na celu połączenie przed telewizorami całych rodzin – od dziadków, przez rodziców, aż po młodzież. Występ „gwiazd trzech pokoleń” ma być symbolicznym mostem łączącym tradycję z nowoczesnością, podobnie jak sukcesy sportowe łączą wszystkich Polaków niezależnie od wieku.

QUIZ: Czy rozpoznasz polskich mistrzów świata?
Pytanie 1 z 12
Kim jest ten sportowiec?
QUIZ: Kim jest ten sportowiec?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

GRUBSON
GALA MISTRZÓW SPORTU
JULIA WIENIAWA
Beata Kozidrak