Chuck Norris nie żyje. Tak miażdżył swoich przeciwników. Niesamowite zdjęcia z młodości

Chuck Norris, legendarny aktor i mistrz sztuk walki, zmarł w wieku 86 lat.

Był znany z ról w filmach akcji, m.in. w serialu "Strażnik Teksasu", oraz sześciokrotnie zdobywał tytuł mistrza świata w karate.

Aktor trafił do szpitala tuż przed śmiercią, a rodzina poinformowała o jego odejściu w poruszającym wpisie, dziękując fanom za wsparcie.

Chuck Norris nie żyje. Był mistrzem sztuk walki. Dostał tytuł "Wojownika roku"

Nie żyje Chuck Norris. Słynny aktor był postacią znaną na całym świecie. Uwielbiali go widzowie w każdym wieku. Gigantyczną popularność przyniosła mu rola w kultowym serialu "Strażnik Teksasu". Oprócz tego Chuck Norris występował w niezliczonej ilości filmów akcji (m.in. "Droga smoka", gdzie zagrał także Bruce Lee). Na planie aktor był niezwykle wiarygodny, bo w prawdziwym życiu naprawdę był mistrzem sztuk walk. Wszystko zaczęło się od wojska - młody Chuck służył w amerykańskim wojsku i został wystały na wojnę w Korei. Tam poznał tajniki sporów walki, m.in. taekwondo. Po powrocie do USA założył szkoły karate, cały czas ciężko trenując. W 1968 roku został mistrzem świata w tej dyscyplinie (startował w wadze średniej), a potem pięć razy obronił tytuł, po czym zakończył karierę sportową. Rok pod zdobyciu pierwszego mistrzostwa świata otrzymał prestiżowy tytuł "Wojownik roku" przyznawany przez magazyn "Black Belt".

Chuck Norris nie żyje. Przed śmiercią trafił do szpitala

O tym, że Chuck Norris nie żyje, poinformowała w poruszającym wpisie rodzina legendarnego aktora i karateki. - Z ciężkim sercem nasza rodzina przekazuje wiadomość o nagłej śmierci naszego ukochanego Chuck Norris, który odszedł wczoraj rano - czytamy.

Chuck Norris zmarł po nagłej hospitalizacji. Jaka jest przyczyna śmierci aktora?

Dla świata był mistrzem sztuk walki, aktorem i symbolem siły. Dla nas był oddanym mężem, kochającym ojcem i dziadkiem, wspaniałym bratem oraz sercem naszej rodziny. Żył z wiarą, poczuciem celu i niezachwianym oddaniem wobec ludzi, których kochał. Poprzez swoją pracę, dyscyplinę i życzliwość inspirował miliony ludzi na całym świecie i pozostawił trwały ślad w życiu tak wielu osób. Choć nasze serca są złamane, jesteśmy głęboko wdzięczni za życie, jakie przeżył, oraz za niezapomniane chwile, które mieliśmy szczęście z nim dzielić. Miłość i wsparcie, jakie otrzymywał od fanów z całego świata, znaczyły dla niego bardzo wiele, a nasza rodzina jest za to naprawdę wdzięczna. Dla niego nie byliście tylko fanami - byliście jego przyjaciółmi. Wiemy, że wielu z was słyszało o jego niedawnej hospitalizacji, i jesteśmy szczerze wdzięczni za modlitwy oraz wsparcie, które mu przekazywaliście. Przeżywając tę stratę, uprzejmie prosimy o uszanowanie prywatności naszej rodziny w tym czasie. Dziękujemy, że kochaliście go razem z nami

- napisali członkowie rodziny zmarłego gwiazdora kina akcji. Dzień przed informacją o śmierci Chucka Norrisa pojawiły się doniesienia o tym, że trafił on do szpitala. A jeszcze niedawno oglądać mogliśmy jego zdjęcia z treningu bokserskiego.

Chuck Norris dziewięć dni przed śmiercią skończył 86 lat. W 2017 roku aktor i karateka przeżył dwa zawały serca. Wówczas mimo poważnego zagrożenia życia, udało się go uratować. W galerii pokazujemy, jak Chuck Norris wyglądał w młodości. Na niesamowitych zdjęciach zobaczyć można m.in. to, jak aktor miażdżył swoich rywali.

Galeria: Chuck Norris zdjęcia z młodości

44