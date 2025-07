Coco Gauff i jej chłopak Jalen Sera są razem już od 2 lat! Tajemnica wyszła na jaw

Coco Gauff w trakcie turnieju WTA w Montrealu zdradziła, jaką niespodziankę przygotowała dla swojego chłopaka. Gdy zapytano ją o najmilszą rzecz, jaką kiedykolwiek zrobiła dla kogoś, stwierdziła: - Prawdopodobnie prezent rocznicowy, który zrobiłam dla mojego chłopaka. To był taki album. Zajęło mi to cztery lub pięć godzin. Jest dość skomplikowany – to nie był zwykły album – powiedziała.

Kim jest Jalen Sera, chłopak Coco Gauff?

Okazuje się, że Jelen Sara jest partnerem amerykańskiej wiceliderki rankingu WTA już od dwóch lata. Młodzieniec działa w świecie rozrywki i muzyki. Poza aktorstwem jest również muzykiem, gra na gitarze. Urodził się 26 kwietnia w Durham w Karolinie Północnej.

Coco Gauff i jej chłopak Jalen Sara znają się od najmłodszych lat, jeszcze z czasów dzieciństwa. Matka tenisistki uczyła jej przyszłego chłopaka w szkole podstawowej i wspomina go ciepło: - Zawsze był mądrym, miłym dzieckiem - stwierdziła Candi Gauff, matka Coco.

Iga Świątek jak gwiazda z Hollywood! Nowe zdjęcia z reklamowej kampanii zachwyciły fanów!

Jalen Sara jest pierwszym poważnym chłopakiem Coco Gauff. Zaczęli się spotykać w 2023 roku. Swój związek trzymali w tajemnicy. Ostatnio świętowali drugą rocznicę związku krótko po zwycięstwie Amerykanki w Roland Garros 2025, które było jej drugim tytułem Wielkiego Szlema, po US Open 2023.

Tylko siostry Williams zarobiły więcej niż Iga Świątek! Polka już na finansowym podium, fortuna!

Iga Świątek i Coco Gauff grały ze sobą już 15 razy. Bilans tej rywalizacji to 11-4 dla Polki, ale ostatnie trzy mecze wygrała Amerykanka, która obecnie wyprzedza naszą tenisistkę w rankingu. Coco jest w nim druga, a Iga - trzecia. Gauff przyszła na świat w 2004 r. w Delray Beach na Florydzie. Zdaniem serwisu Forbes tenisistka z USA jest najlepiej zarabiającą sportsmenką na świecie. W 2024 r. łącznie z wpływami z reklam miała zarobić ponad 34 mln dolarów.