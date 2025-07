Tylko siostry Williams zarobiły więcej niż Iga Świątek! Polka już na finansowym podium, fortuna!

Iga Świątek przed Wimbledonem uzbierała z tenisowych premii dokładnie 36 372 498 dolarów. Tak wynika z oficjalnych statystyk WTA. To oczywiście kwoty brutto, od których trzeba zapłacić duży podatek. W Wielkiej Brytanii sięga on aż 45 proc.

Zarobki na poziomie 36,37 mln dolarów jeszcze przed startem Wimbledonu 2025 dawały Idze Świątek 8. miejsce w finansowym rankingu wszech czasów WTA. Prowadzi oczywiście z gigantyczną przewagą Serena Williams, która z turniejowych premii uzbierała aż 94,81 mln dolarów! Kosmos! Druga jest Venus Williams. Starsza ze słynnych sióstr zarobiła w sumie 42,64 mln dolarów. Wciąż wysoko na tej liście płac jest Agnieszka Radwańska - 27,68 mln dolarów daje jej 11. miejsce.

Ile zarobiła Iga Świątek w Wimbledonie?

Brytyjczycy sypnęli kasą! Premie dla mistrzów Wimbledonu 2025 w singlu są rekordowe i przyprawiają o zawrót głowy. Iga Świątek za podbicie Londynu zarobiła dokładnie 3 mln funtów czyli 4 mln dolarów (blisko 15 mln zł). To oznacza, że jej zarobki w karierze to obecnie ok. 40,4 mln dolarów! Wskoczyła zatem na 3. miejsce, za amerykańskie siostry Williams.

Poniżej aktualny finansowy ranking WTA

1. Serena Williams (USA) 94,81 mln dolarów

2. Venus Williams (USA) 42,64

3. Iga Świątek (POL) 40,37

4. Simona Halep (RUM) 40,23

5. Wiktoria Azarenka (BLR) 39,38

6. Maria Szarapowa (RUS) 38,77

7. Petra Kvitova (CZE) 37,45

8. Aryna Sabalenka (BLR) 37,11

9. Caroline Wozniacki (DEN) 36,44

10. Angelique Kerber (GER) 32,52

11. Agnieszka Radwanska (POL) 27,68

