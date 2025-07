Córka Adama Małysza podzieliła się tym od razu. Te widoki zapierają dech w piersiach

Adam Małysz to jeden z najbardziej rozpoznawalnych sportowców w Polsce. "Orzeł z Wisły" przez lata był na ustach wszystkich kibiców skoków narciarskich. Córka legendarnego sportowca - Karolina wybrała zupełnie inną ścieżkę kariery, co można zauważyć w jej mediach społecznościowych, gdzie udostępnia co chwile nowe ujęcia z kolejnych podróży. Nie jest tajemnicą, że 27-latka uwielbia podróżować po całym świecie, co można dostrzec na jej profilu "Czyżby podróż".

