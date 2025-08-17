Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez wezmą ślub. Padła już konkretna data!

Mateusz Sobiecki
Mateusz Sobiecki
2025-08-17 21:03

Cristiano Ronaldo potrafi grać efektownie nie tylko na boisku, ale i w życiu prywatnym. Portugalczyk postanowił zrobić swojej partnerce Georginie Rodriguez bajkowe oświadczyny – i nie żałował przy tym ani grosza. Co więcej, jak informują brytyjskie media, Portugalczyk i jego ukochana mają zrobić kolejny, bardzo ważny krok w życiu i... wziąć ślub! Padła już nawet konkretna data.

Ronaldo i Georgina są zaręczeni. Niesamowita lista prezentów

Świat futbolu nie spodziewał się tej wiadomości. W sierpniu 2025 roku po wielu latach związku gruchnęła świetna wiadomość. Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez są narzeczeństwem. Okazuje się, że poza wielkim pierścionkiem, CR7 przygotował dla ukochanej całą listę prezentów. Jak podał „The Sun”, pierścionek zaręczynowy, którym Ronaldo poprosił ukochaną o rękę, wart jest około 600 tysięcy funtów (ponad 3 mln złotych). Ale to nie koniec szaleństw! Okazuje się, że pierścionek był jedynie wisienką na torcie całej serii luksusowych prezentów.

Według brytyjskiego tabloidu CR7 zadbał o to, by ten moment na zawsze zapisał się w pamięci jego narzeczonej. Wśród podarunków znalazł się elektryczny Porsche Taycan o wartości ponad 78 tys. funtów, zegarki od topowych marek – Audemars Piguet (53 tys.) i Patek Philippe (42 tys.) – a także torebki Louis Vuitton i Christian Dior oraz zestaw ubrań wart 25 tys. funtów. Łączna kwota wszystkich prezentów? Zawrotne 270 tys. funtów, czyli ponad 1,3 miliona złotych!

Ronaldo i Georgina wezmą ślub? Jest konkretna data

Teraz fani pary zastanawiają się, kiedy nastąpi ten wielki dzień. Brytyjskie media donoszą, że ślub Ronaldo i Georginy planowany jest na przyszły rok, już po mistrzostwach świata, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku.

Jedno jest pewne – tak jak na boisku, tak i w życiu prywatnym Cristiano Ronaldo gra zawsze na najwyższym poziomie. I taki z pewnością będzie także ich ślub.

