Ukochana Cristiano Ronaldo ma z piłkarzem tajną umowę! Tak jest zabezpieczona przez gwiazdę futbolu

Cristiano Ronaldo oświadczył się Georginie Rodriguez

Cristiano Ronaldo zaręczył się z wieloletnią partnerką Georginą Rodriguez. 31-letnia Hiszpanka poinformowała o tym w mediach społecznościowych, publikując zdjęcie z pierścionkiem i podpisem „Tak, zgadzam się” w języku hiszpańskim. Po latach oczekiwania Ronaldo i Georgina w końcu są narzeczeństwem. Czy to oznacza, że już niedługo

Para jest razem od 2016 roku. Ronaldo poznał Rodriguez, gdy pracowała w sklepie Gucci w Madrycie. Są rodzicami dwóch córek – Alany Martiny i Belli Esmeraldy. Syn Belli, Angel, zmarł przy porodzie. Portugalczyk ma także trójkę innych dzieci – Cristiano Juniora oraz bliźnięta Mateo i Eva Marię, które urodziły się dzięki surogatce.

Wielki dzień Cristiano Ronaldo i Georginy Rodriguez! Partnerka Portugalczyka powiedziała "TAK"! Fani oszaleli

Tajna umowa Cristiano Ronaldo i Georginy Rodriguez

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez mają tajną umowę, która ma zabezpieczać modelkę na wypadek ewentualnego zerwania. Jak informowało „TV GUIA”, Rodriguez jest bardzo zabezpieczona specjalną umową przygotowaną między nią a piłkarzem.

Według doniesień, Georgina Rodriguez ma otrzymywać 100 tysięcy euro zasiłku, a do tego w jej ręce miałaby być przekazana w takiej sytuacji rezydencja w Madrycie, która wyceniana jest na mniej niż 6 milionów dolarów.

Cristiano Ronaldo jest najlepiej zarabiającym sportowcem świata

Ronaldo, pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki i najskuteczniejszy strzelec w historii męskiej piłki nożnej (138 goli dla reprezentacji Portugalii), od grudnia 2022 roku jest zawodnikiem Al-Nassr w Arabii Saudyjskiej. Wcześniej grał m.in. w Manchesterze United, Realu Madryt i Juventusie Turyn.

Według tegorocznego zestawienia magazynu „Forbes” jest najlepiej zarabiającym sportowcem na świecie – jego roczne przychody wynoszą ok. 275 mln dolarów, z czego 225 mln to wynagrodzenie i premie, a 50 mln pochodzi z umów sponsorskich oraz działalności biznesowej.