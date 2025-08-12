Dramat Jana Bednarka w debiucie w Porto! Na szczęście może liczyć na piękną Julię [ZDJĘCIA]

2025-08-12

To miał być wymarzony debiut, a zakończył się dramatem i niepokojem. Jan Bednarek w swoim pierwszym meczu ligowym dla FC Porto popisał się znakomitą interwencją, za którą zebrał owację na stojąco, ale przypłacił ją bolesną kontuzją. Obrońca zwijał się z bólu na murawie i musiał opuścić boisko. W tych trudnych chwilach może liczyć na wsparcie swojej pięknej żony, Julii.

Wszystko układało się idealnie aż do 62. minuty meczu FC Porto z Guimaraes. Przy stanie 2:0 dla gospodarzy, Jan Bednarek popisał się fantastycznym, czystym wślizgiem we własnym polu karnym, ratując zespół przed utratą gola. Trybuny nagrodziły go gromkimi brawami, doceniając jego poświęcenie. Niestety, w tej samej chwili Polak nabawił się urazu w lewym udzie. Obrońca padł na murawę i przez dłuższą chwilę nie był w stanie się podnieść, a jego twarz wykrzywiał grymas bólu.

Oklaski i ból. Dramatyczne chwile Jana Bednarka na boisku

Początkowo próbował kontynuować grę, jednak ból okazał się zbyt silny. Chwilę później ponownie usiadł na boisku, a sztab medyczny podjął decyzję o zmianie. Bednarek opuścił plac gry w 65. minucie przy wsparciu lekarzy. Jego zespół ostatecznie wygrał 3:0, ale zwycięstwo to zostało okupione poważnymi stratami, gdyż wcześniej z urazem zszedł także Martim Fernandes.

W tych trudnych chwilach w Portugalii obrońca może liczyć na wsparcie najbliższychRazem z nim w Porto jest jego piękna żona, Julia Bednarek, która z pewnością pomoże mu w szybkim powrocie do zdrowia i pełni sił.

Co z reprezentacją? Jan Urban ma powody do niepokoju

Pierwsze diagnozy nie napawają optymizmem. Bednarek trzymał się za mięsień przywodziciela, a tego typu urazy mogą oznaczać nawet kilkutygodniową przerwę w grze. To fatalna wiadomość dla selekcjonera Jana Urbana przed kluczowymi meczami reprezentacji Polski. Już 4 września "Biało-Czerwoni" zagrają z Holandią, a trzy dni później z Finlandią.

To drugie spotkanie może być decydujące w walce o awans na mistrzostwa świata w 2026 roku. Ewentualna absencja Jana Bednarka, pewniaka do gry w pierwszym składzie, byłaby ogromnym ciosem dla defensywy naszej kadry.

