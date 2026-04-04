Dziwny kontakt Tadeusza Rydzyka z mistrzynią boksu w samolocie! Trener wszystko słyszał

2026-04-04 17:01

Tadeusz Rydzyk to jedna z najbarwniejszych postaci polskiego kościoła. Duchowny, który obecnie najpewniej zajmuje się przygotowaniami do Wielkanocy, w przeszłości bardzo dużo podróżował. Kiedyś w samolocie złapał dziwny kontakt z polską mistrzynią boksu. Trener naszej zawodniczki wszystko słyszał i potem w mediach opowiedział tę osobliwą historię.

  • Ojciec Tadeusz Rydzyk spotkał się w samolocie z polską mistrzynią boksu Elżbietą Wójcik.
  • Rozmowa miała dotyczyć m.in. pieniędzy, a Rydzyk pobłogosławił zawodniczkę i życzył jej sukcesów.
  • Trener Wójcik, Tomasz Dylak, opowiedział o tym zdarzeniu w "Hejt Parku" w Kanale Sportowym.
  • Po kontrowersyjnej porażce Wójcik na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu, trenerzy kadry byli oburzeni decyzją sędziów.

Tadeusz Rydzyk kojarzony jest przede wszystkim z Kościołem, biznesem, mediami i polityką. O jego związkach ze sportem wiadomo zdecydowanie mniej. Zresztą raczej nie są one zbyt duże. Słynny dyrektor Radia Maryja jednak swego czasu miał dość dziwny kontakt z Elżbietą Wójcik, polską mistrzynią boksu, która na swoim koncie ma m.in. pięć złotych medali mistrzostw Polski i dwa srebrne krążki zdobyte na mistrzostwach Europy. Pięściarka kiedyś ucięła sobie pogawędkę z ojcem Tadeuszem Rydzykiem w samolocie. O tej nietypowej historii opowiedział potem jej trener Tomasz Dylak, który obecnie jest głównym szkoleniowcem bokserskich kadr seniorskich kobiet i mężczyzn.

Trener Julii Szeremety wypalił o Karolu Nawrockim! Te słowa nie przejdą bez echa

Kiedyś leciał z nami Tadeusz Rydzyk. Elka jak go zobaczyła, to oczywiście usiadła obok niego. Cały czas z nim rozmawiała - m.in. o pieniądzach i ciągle się śmiała. W końcu Rydzyk ją błogosławił, życzył sukcesów, a Elka od razu powiedziała: "i jeszcze pieniędzy". On odpowiedział: "Oj, ty cyganko!"

- mówił trener w rozmowie w "Hejt Parku" w Kanale Sportowym.

Elżbieta Wójcik była przekonana, że zagwarantowała sobie medal. Zabrakło wsparcia Tadeusza Rydzyka?

Wywiad miał miejsce po Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu, na których Elżbieta Wójcik była o krok od zdobycia medalu. W ćwierćfinale olimpijskiego turnieju Polka zmierzyła się z Panamką Atheyną Bylon. Sędziowie niejednogłośnie zdecydowali o zwycięstwie rywalki Elżbiety Wójcik 3:2, co wywołało olbrzymie kontrowersje. Dziennikarka portalu Sport.pl po tej walce informowała, że "jeszcze tuż przed ogłoszeniem werdyktu Elżbieta Wójcik wznosiła triumfalnie rękę, będąc przekonana, że wygrała ćwierćfinałową walkę bokserską w kategorii 75 kg, gwarantując sobie medal olimpijski". Niestety decyzja arbitrów była dla Polki niekorzystna. 

U Rydzyka spec prześwietlił Kacpra Tomasiaka! Wskazał trzy cechy i wbił szpilę w Kamila Stocha

Trenerzy kadry są oburzeni tą decyzją. Jeden mówi o kontrowersji i krzywdzie, drugi - o oszustwie

- pisała reporterka. A może zabrakło wsparcia ojca Tadeusza Rydzyka? 

