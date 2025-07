Trener Julii Szeremety wypalił o Karolu Nawrockim! Te słowa nie przejdą bez echa

Karol Nawrocki wygrał tegoroczne wybory prezydenckie w Polsce i szykuje się już do objęcia najważniejszego urzędu w naszym kraju. W czasie kampanii prezydenckiej wiele mówiło się o jego sportowej przeszłości, która w dużej mierze związana jest z boksem. Jako nastolatek był utalentowanym pięściarzem Stoczniowca Gdańsk, a nawet udało mu się wygrać regionalne zawody juniorów w ramach Pucharu Polski. Później porzucił tę pasję na rzecz edukacji i publicznej działalności, co doprowadziło go do prezydentury. Boks dalej ma jednak w sercu, co dało się odczuć także podczas kampanii, gdy publicznie prezentował swoje umiejętności czy uczestniczył z synami w gali boksu Meyna - Wach w Sopocie.

Nie jest zresztą tajemnicą, że w 2020 roku Nawrocki miał nawet stoczyć charytatywną walkę z Mariuszem Wachem, byłym pretendentem do mistrzostwa świata wagi ciężkiej. Te plany pokrzyżowała jednak pandemia koronawirusa, a później po objęciu prezesury w IPN-ie, przyszły prezydent zrezygnował z tej propozycji. O tym, czy polski boks stracił talent w związku z decyzjami życiowymi Nawrockiego, wypowiedział się na łamach Sport.pl Tomasz Dylak, trener Julii Szeremety.

- Swoją opinię mogę oprzeć tylko na filmiku, jaki krążył po internecie, ponieważ nie miałem okazji widzieć na żywo prezydenta na treningu bokserskim - zaczął uznany szkoleniowiec reprezentacji Polski. - Na pewno ma dużą dynamikę oraz silne uderzenia, szczególnie gdy bije z miejsca. Z tego, co zobaczyłem, jest mańkutem, a większość zawodników nie lubi walczyć z zawodnikami ustawionymi w odwrotnej pozycji. W naszym środowisku mówi się, że to twardy gość, który nie pęka.

Trener boksu zakończył wypowiedź trafnym spostrzeżeniem.

- Gdyby odbywał się turniej bokserski wszystkich prezydentów świata, to prezydent Nawrocki byłby zdecydowanie mistrzem w tej dyscyplinie - podsumował Dylak.