Ed Sheeran nagrał piosenkę po polsku. Gest z Legią wywołał zamieszanie! Wpadka gwiazdora?

Ed Sheeran i "Łatwogang" dogadali się podczas tegorocznej wizyty brytyjskiego wokalisty w Polsce. Popularny tiktoker, którego obserwuje na tej platformie blisko 2,5 miliona użytkowników, zaskoczył wtedy swoich fanów, jeżdżąc na rowerze ze światową gwiazdą muzyki po rynku we Wrocławiu. W pewnym momencie zapytał, za ile "lajków" Sheeran nagra z nim piosenkę. Twórca takich hitów jak "Shape of You", "I See Fire" czy "Perfect" zgodził się na współpracę za milion "lajków". Zaproponował też, że zaśpiewa wtedy po polsku! Prawdopodobnie nie spodziewał się, jak szybko do tego dojdzie.

Tiktok "Łatwogang" w krótkim czasie zdobył nawet więcej niż milion polubień. Mimo to, nie wszyscy wierzyli w duet jednego z najpopularniejszych artystów na świecie z polskim tiktokerem. Utwór "Azizam" ujrzał jednak światło dzienne w czwartek, 9 października, a Sheeran dotrzymał słowa i zaśpiewał po polsku! Do tego z teledyskiem.

Całość coveru jednego z hitów artysty trwa 1:41 min, a Sheeran dwukrotnie śpiewa w nim refren w całości po polsku. "Łatwogang" ma swoją zwrotkę, z kolei kompozycję dopełnia teledysk, w którym znalazło się odniesienie do... Legii Warszawa. W pewnym momencie obaj twórcy pokazują na kanapie popularną "eLkę", a w tle widnieje herb stołecznego klubu. Nic dziwnego, że kibice Legii zwrócili uwagę na jeden szczegół.

Na ujęciu legijny gest wygląda bowiem na wykonany lewą ręką. "A to nie powinno być prawą ręką?" - słusznie zwrócili uwagę internauci. Dyskusja szybko obiegła media społecznościowe, ale niewykluczone, że w teledysku zastosowano po prostu efekt "lustrzanego odbicia". Nie zmienia to faktu, że efekt budzi pewne wątpliwości i niektórzy mówią wprost o wpadce Sheerana. Utwór "Azizam" możesz posłuchać poniżej.

