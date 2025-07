Spis treści

„Bajka” Hannah Hampton: od rezerwowej, przez banitkę, po gwiazdę

„Bajka” – tak karierę, ale i życie, Hampton określiła selekcjonerka reprezentacji Anglii, Sarina Wiegman. To Holenderka stojąca od pięciu lat na czele angielskiej kadry trzy lata temu, po triumfie podopiecznych na EURO 2022, na kilka miesięcy usunęła 22-letnią wówczas bramkarkę z zespołu reprezentacyjnego. „Niech uporządkuje swoje sprawy osobiste” – powiedziała wówczas Wiegman o swej podopiecznej.

Hampton, będąca rezerwową, wróciła do kadry po kilku miesiącach, a z sierpniowych mistrzostw świata w Australii i Nowej Zelandii przywiozła srebro. W obu wspomnianych wyżej turniejach była jednak tylko rezerwową. Dopiero gdy kilka miesięcy przed EURO 2025 karierę zakończyła legendarna Mary Earps, numerem jeden została właśnie bramkarka Chelsea.

Ćwierćfinał ze Szwecją: zakrwawiona koszulka i złote ręce

I zagrała w Szwajcarii wielki turniej, choć Angielki zaczęły go od grupowej porażki z Francuzkami. Po raz pierwszy Hampton znalazła się na ustach wszystkich kibiców w ćwierćfinałowym starciu ze Szwedkami. Jej zespół przegrywał już 0:2, gdy obroniła sytuację „sam na sam”, co natchnęło jej koleżanki do pogoni za rywalkami. Udanej: doprowadziły do stanu 2:2, a potem lepiej egzekwowały rzuty karne. Ich bohaterką została jednak Hampton, broniąc dwie „jedenastki” Szwedek! A to wszystko w… zakrwawionej koszulce i z opatrunkiem w nosie, rozbitym w trakcie jednej z interwencji w dogrywce.

Przegapiony strzał po złoto

Wyczyn powtórzyła w finałowym starciu z Hiszpankami. Znów obroniła dwa rzuty karne. Decydującej „jedenastki” w wykonaniu Chloe Kelly zaś… nie widziała. - Rozmawiałam wtedy z kibicami za bramką pytając ich, czy ten strzał da nam złoto – wyznała bezpretensjonalnie po finale, cytowana przez „The Sun”.

Tajemnica ujawniona na zdjęciu: podpowiedzi… spod rękawka

Tajemnicy swych skutecznych interwencji urocza Angielka nie zdradziła, nic się jednak w dzisiejszym świecie nie ukryje. Fotoreporterzy przed jednym ze strzałów Hiszpanek wypatrzyli… kartkę z zapisanym sposobem wykonywania karnych przez rywalki, przyklejoną do przedramienia Hannah Hampton i zakrytą długim rękawem!

Hampton: kariera wbrew lekarzom

Hampton wybrana została MVP meczu, jej zdjęcia zdobią kolumny sportowe angielskich gazet. A przecież wcale nie musiała grać w piłkę. Ba; wręcz nie powinna. Już jako trzylatka przeszła trzy operacje korekcji wzroku (miała zeza). W wieku 11 lat badanie kontrolne ujawniło kolejny problem: dowiedziała się, że ma problem z percepcją głębi, co oznacza, że ma trudności z oceną odległości i relacji przestrzennych. Od lekarzy usłyszała, że nie ma mowy o karierze piłkarskiej – a tym bardziej staniu w bramce! Wbrew ich radom, nie porzuciła jednak marzeń o futbolu. I właśnie została angielską królową!

Miejsce Polek na EURO 2025

Angielki po raz drugi w historii zwyciężyły w kobiecych mistrzostwach Europy. Po raz pierwszy w tym turnieju udział wzięła reprezentacja Polski. Podopieczne Niny Patalon – po porażkach z Niemkami 0:2 i Szwedkami 0:3 – wygrały na koniec 3:2 z Dunkami i w klasyfikacji końcowej turnieju zajęły miejsce dwunaste.

