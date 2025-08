Kulesza odznaczony przez prezydenta Dudę

Zaskakującą decyzję podjął ustępujący ze stanowiska w najbliższych dniach prezydent Polski Andrzej Duda. Jak poinformował za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych Polski Związek Piłki Nożnej wśród odznaczonych znaleźli się m.in. prezes PZPN Cezary Kulesza czy Dariusz Mioduski.

– Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza, postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Podczas uroczystości, która odbyła się w Pałacu Belwederskim, uhonorowano także Członków Zarządu PZPN oraz osoby związane ze spółką Ekstraklasa.

Jak dowiedzieliśmy się ze strony internetowej PZPN, Cezary Kulesza został odznaczony za wybitne zasługi w popularyzowaniu piłki nożnej w Polsce, promowanie zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej w społeczeństwie.

Polski Związek Piłki Nożnej opublikował całą listę odznaczonych osób. Oprócz Kuleszy i Mioduskiego byli to:

Złoty Krzyż Zasługi:

Marcin Animucki

Bogusław Cupiał

Wojciech Cygan

Karol Klimczak

Leszek Miklas

Wojciech Pertkiewicz

Andrzej Rusko

Piotr Rutkowski

Piotr Waśniewski

Srebrny Krzyż Zasługi:

Krzysztof Bauza

Marcin Mikucki

Edyta Sadowska

Michał Świerczewski

Marcin Stefański

Paweł Żelem

Brązowy Krzyż Zasługi:

Marcin Serafin

Na temat wydarzenia wypowiedział się Zbigniew Boniek. Były prezes PZPN był gościem Kanału "Prawda Futbolu" Romana Kołtonia. – Mamy prezesa, wiceprezesa z odznaczeniami państwowymi. Teraz po tych odznaczeniach co zostało... Tylko Orzeł Biały. Muszę zobaczyć, jakie ja mam odznaczenie, bo kiedyś jakieś dostałem. Jak ktoś dostał, to na to sobie zasłużył i koniec. Gratuluję Czarkowi, gratuluję Darkowi. Coś musieli zrobić, co mi troszeczkę umknęło – powiedział "Zibi", z klasą i dużym poczuciem humoru wbijając "szpilkę" w obecne władze PZPN, które od wielu miesięcy nie cieszą się dobrą prasą...

