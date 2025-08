Margarida Corceiro to portugalska aktorka i modelka, która natychmiast przykuła uwagę fotoreporterów i kibiców. Jej pojawienie się w padoku było o tyle znaczące, że do tej pory, jeśli wspierała Norrisa, robiła to bardzo dyskretnie, często wchodząc do strefy McLarena samotnie.

Wszyscy patrzyli tylko na nią. Kim jest Margarida Corceiro?

Tym razem było inaczej. Para przybyła razem, a zaledwie kilka sekund po nich na torze pojawił się również zespołowy kolega Norrisa, Oscar Piastri, trzymający za rękę swoją dziewczynę. Jednak to właśnie Corceiro, ubrana w odważną, wydekoltowaną sukienkę, była w centrum uwagi.

Przeczytaj także: GP Australii: Jedyny polski kierowca w Formule, Roman Biliński pochwalił się niesamowitą sylwetką. Czas na wielki debiut

Uśmiechnięty Norris, wchodzący do strefy McLarena z piękną partnerką u boku, to widok, który z pewnością dodaje mu pewności siebie. Margarida Corceiro w sobotę zachwyciła padok, pojawiając się w odważnej, wydekoltowanej sukience. Wygląda na to, że serce jednego z największych talentów Formuły 1 jest już na dobre zajęte.

Związek Norrisa i Corceiro ma za sobą burzliwą przeszłość. Para spotykała się już w 2023 roku, jednak ich relacja nie przetrwała. Co ciekawe, związek z kierowcą F1 modelka zaczęła tuż po głośnym rozstaniu z gwiazdorem portugalskiej piłki, João Félixem.

Zobacz też: Formuła 1 GP Japonii: wszystko o torze Suzuka Circuit - MAPA TORU

Zostawiła dla niego gwiazdę piłki nożnej

Chociaż jeszcze kilka miesięcy temu Lando Norris publicznie twierdził, że jest singlem, para najwyraźniej dała sobie drugą szansę. Wsparcie pięknej partnerki jest dla Brytyjczyka bezcenne, zwłaszcza że toczy on niezwykle zaciętą walkę o mistrzostwo świata ze swoim kolegą z zespołu. Przed wyścigiem na Węgrzech obu kierowców dzieliło zaledwie 16 punktów.

Zobaczcie gorące zdjęcia Margarida Corceiro w poniższej GALERII