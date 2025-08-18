Gromda z kolejnym kontrowersyjnym wideo! "Wynocha do siebie i walczyć za swój kraj"

2025-08-18 15:58

Już 12 września gala Gromda 22. Szefowie federacji promując najbliższe wydarzenie postawili na aktualnie gorący w naszym kraju temat imigrantów. I to podeszli w swoim stylu, czyli nie gryząc się w język. Najnowszy trailer ponownie wzbudza spore kontrowersje.

Mariusz Grabowski

Autor: Gromda Mariusz Grabowski

Pierwszy raz ten temat federacja walk na gołe pięści Gromda poruszyła na początku lipca, wypuszczając do sieci krótki filmik, w którym na swój sposób "skomentowała" zamieszanie na granicach naszego państwa.

Widać na nim kilku panów w kominiarkach, przed którymi stoi znany z ringu Gromdy Denis "Romuś" Romek. "Rumuś" na pytanie "Co tutaj robicie?", odpowiada: "No jak to co? A co wy nie wiecie, co się w naszym kraju dzieje? Bronimy polskich granic, żeby żaden brudas nam się na krzywy ryj nie wpier*****. Do wszystkich opalonych pseudoinżynierów - wchodzicie tutaj, do naszego kraju, na własną odpowiedzialność!".

Po ponad miesiącu w sieci pojawiło się kolejne nagranie promujące najbliższą galę. Tym razem główną rolę w "produkcji" odgrywa Mariusz Grabowski, czyli szef Gromdy. I ponownie na tapetę został wzięty temat imigrantów.

"Gość ma być gościem, a nie drzeć mordę i Polaków zaczepiać", "Pełno tych lamusów i nierobów naleciało do Polski i nie mówię tylko o inżynierach", "Inni to pracowali, ale kiedyś, a teraz poczuli polską gościnność, to odpie*****ją u nas co chcą", "Zresztą jak im się tak bardzo nudzi, to wynocha do siebie i walczyć za swój kraj" - to tylko kilka cytatów ze wspomnianego trailera.

Kiedy Gromda 22? Kto walczy na Gromda 22?

Gala Gromda 22: Uliczne igrzyska odbędzie się 12 września. Na razie szefowie federacji zdradzili tylko jedno zestawienie - Patryk "Chacia" Chacia zmierzy się z Sebastianem "Scarfacem" Skiermańskim. Wiemy też, że 12 września wystąpi Randy "Kofi King" Randayn, który na poprzedniej gali Gromda 21 w brutalny sposób rozprawił się z Marcinem "Wasylem" Wasilewskim. Niewykluczone, że stawką jego pojedynku będzie pas międzynarodowego mistrza Gromdy.

