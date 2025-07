Gwiazda FAME MMA wstawiła „pocztówkę z wakacji”. Ponętne zdjęcia influencerki Lizi

Elizabeth Anorue to jedna z gwiazd FAME MMA

Liza aktywnie buduje obecność w social mediach – obecnie obserwuje ją ponad 360 tys. osób na Instagramie i ponad 1 mln na TikToku. Szybko stała się jedną z najbarwniejszych postaci freak fightowej sceny, tocząc aż pięć pojedynków w organizacji FAME MMA. Choć od ostatniego pojedynku minęło niemal osiem miesięcy, to niewiele wskazuje, by szybko miała wrócić do klatki.

W ostatnim czasie Elizabeth Anorue zmieniła wiele w swoim życiu. Zrezygnowała z dalszej aktywności na platformie z odważnymi zdjęciami i skupiła się nieco bardziej na przygodzie z muzyką. Mimo to, nie zrezygnowała kompletnie z działalności w świecie freak-fightów.

Ostatnio zdobyła dodatkowe uznanie po występie w programie FAME CHEF, gdzie wygrała rywalizację w parze z Bartkiem Szachtą.

Ponętne zdjęcia „Lizi” w internecie

Elizabeth Anorue regularnie publikuje zjawiskowe zdjęcia w mediach społecznościowych. Kolejny raz zrobiła to na początku lipca, pokazując fotografie z wakacji.

- Pocztówka z wakacji – napisała na platformie „X”.

Jej post szybko stał się hitem internetowej platformy. Ponad 182 tysiące wyświetleń, ponad tysiąc polubień i 74 komentarze to bilans z kilkunastu godzin od publikacji.