Gwiazdor reprezentacji Polski wbił potężną szpilkę Marcinowi Gortatowi! Te słowa odbiją się szerokim echem

EuroBasket 2025 zakończył się dla reprezentacji Polski na etapie ćwierćfinału. "Biało-czerwoni" zaprezentowali się z bardzo dobrej strony. Nie jest tajemnicą, że Mateusz Ponitka nie ma dobrych relacji z Marcinem Gortatem. Były koszykarz NBA w kanale "PostPrime" zaprosił kapitana reprezentacji Polski do udziału w wielkim mecz Gortat Team kontra NATO w czerwcu. 32-latek w rozmowie z "Żurnalistą" wypowiedział się w tej sprawie, przy okazji wbijając szpilkę kierunku Gortata.

Mateusz Ponitka nie gryzł się w język! Tak zareagował na zaproszenie Marcina Gortata

Nie jest tajemnicą, że Mateusz Ponitka nie pała sympatią do Marcina Gortata. W 2022 roku z ust kapitana reprezentacji Polski padły wymowne słowa w kierunku byłego koszykarza NBA.

Przed ćwierćfinałem Polska - Turcja w trakcie EuroBasketu 2025, "The Polish Hammer" skomplementował Ponitkę. Mówiąc wprost, że jest najlepszym reprezentantem z najlepszymi wynikami w reprezentacji.

Czwarte miejsce na Eurobaskecie [2022 - red.] sprawiło, że jest najlepszym reprezentantem z najlepszymi wynikami w reprezentacji. To zdecydowanie i nie ma tutaj dyskusji - komplementował jeszcze Ponitkę słynny "Polski Młot". Przed ćwierćfinałem Polska - Turcja o te słowa zapytano 32-latka, a jego reakcja mówi wiele.

Mateusz Ponitka tak odebrał zaproszenie od Marcina Gortata. "Jest próba ocieplenia swojego wizerunku"

Gortat w kanale "PostPrime" oficjalnie zaprosił Ponitkę na wielkie wydarzenie w czerwcu, mowa o meczu Gortat Team vs NATO.

Ja bym chciał serdecznie zaprosić Mateusza Ponitkę do mnie na wielki mecz Gortat Team kontra NATO w czerwcu. Jeżeli Mateusz masz wolne, serdecznie zapraszam. Może w końcu zagramy po raz kolejny razem w jakiejś drużynie koszykarskiej, bo już wiadomo, że w reprezentacji za stary jestem - wypowiedział były koszykarz NBA.

O zaproszenie kapitan reprezentacji Polski został zapytany w rozmowie z "Żurnalistą". Ponitka odmówił z dwóch powodów.

Wiem, że mnie zaprosił. Wysłał mi również wiadomość. Podziękowałem mu za zaproszenie. Niestety nie jestem w stanie z niego skorzystać ze względu na to, że po pierwsze albo będę dogrywał swój sezon, albo będę się przygotowywał na kolejne okienko z reprezentacją Polski, które będzie pod koniec czerwca - rozpoczął, po czym dodał.

A druga rzecz, nagle Marcin Gortat zaprasza mnie łaskawie na swój mecz. Ja też wrażenie odnoszę, że to jest próba ocieplenia swojego wizerunku, a ja musiałem wziąć odpowiedzialność za swoje wybory w przeszłości i raczej nie powinienem się w to angażować - zaznaczył Ponitka.

