Galę w Monako swoją obecnością uświetnili m.in. Kaka oraz Zlatan Ibrahimović, którzy wzięli czynny udział w losowaniu fazy ligowej Ligi Mistrzów. Gwiazd było jednak zdecydowanie więcej. Wszystkie te wielkie nazwiska światowego futbolu można było oglądać na czerwonym dywanie, tuż przed główną uroczystością w Grimaldi Forum.

Cezary Kulesza pojawił się na czerwonym dywanie podczas losowania Ligi Mistrzów

Gdy cały świat mógł śledzić relację na żywo właśnie z czerwonego dywanu, nagle przed kamerą pojawił się Cezary Kulesza. Fakt ten jednak nie zdeprymował prezesa PZPN, który po chwili po prostu usunął się z kadru. Zdjęcia z czwartkowych wydarzeń możecie zobaczyć na górze tego artykułu! Kulesza losowanie Ligi Mistrzów mógł oglądać z dużym spokojem, za to w piątek na pewno pojawią się u niego duże emocje. W piątek odbędzie się bowiem losowanie fazy ligowej Ligi Konferencji, w której nie zabraknie polskich drużyn.

Wróćmy jednak do losowania Ligi Mistrzów. FC Barcelona z Robertem Lewandowskim i Wojciechem Szczęsny w składzie zagra u siebie z Paris Saint-Germain, Eintrachtem Frankfurt, Olympiakosem Pireus i FC Kopenhaga Dominika Sarapaty, a na wyjeździe - z Chelsea, Clube Brugge Michała Skórasia, Slavią Praga i Newcastle United. Bardzo trudnych rywali ma PSG. Obrońcy trofeum trafili na - oprócz Barcelony - Bayern Monachium, Atalantę Bergamo Nicoli Zalewskiego, Bayer Leverkusen, Tottenham Hotspur, Sporting Lizbona, Newcastle United i Athletic Bilbao.

Znamy zestawienia fazy ligowej Ligi Mistrzów 2025/2026

Ciekawe spotkania czekają Real Madryt, który z 15 triumfami jest rekordzistą Ligi Mistrzów i jej poprzednika, czyli Pucharu Klubowych Mistrzów Europy. "Królewscy" zmierzą się z Manchesterem City, Liverpoolem, Juventusem Turyn, Benficą Lizbona, Olympique Marsylia, Olympiakosem, AS Monaco i Kajratem Ałmaty. Natomiast Manchester City Josepa Guardioli czeka rywalizacja z Borussią Dortmund, właśnie z Realem, Bayerem Leverkusen, Villarrealem, Napoli, Bodoe/Glimt, Galatasaray Stambuł i AS Monaco.

W fazie ligowej ponownie nie ma mistrza Polski. Lech Poznań odpadł już w 3. rundzie eliminacji - po porażce w dwumeczu z Crveną Zvezdą Belgrad, która w następnej fazie musiała uznać wyższość cypryjskiego Pafos FC. Jest natomiast spora grupa polskich piłkarzy. To wspomniani Lewandowski i Szczęsny z Barcelony, Zalewski z Atalanty, Skóraś z Club Brugge oraz Sarapata z FC Kopenhaga, a także Piotr Zieliński z Interu Mediolan, Arkadiusz Milik z Juventusu (pauzujący od ponad roku z powodów zdrowotnych) i bramkarz Mateusz Kochalski z Karabachu Agdam. Obrońcą Arsenalu Londyn jest wciąż Jakub Kiwior, ale ma odejść do występującego w Lidze Europy FC Porto. Natomiast w kadrze Ajaksu Amsterdam znajduje się Jan Faberski, lecz on również może wkrótce zmienić barwy klubowe, prawdopodobnie w ramach wypożyczenia.

