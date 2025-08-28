Gwiazdy na czerwonym dywanie podczas losowania Ligi Mistrzów i nagle przed kamerę wparował Cezary Kulesza! Prezes PZPN niewzruszony

Rafał Mandes
2025-08-28 21:24

W czwartek poznaliśmy zestawienia fazy ligowej Ligi Mistrzów. W Monako na losowaniu pojawiły się największe gwiazdy futbolu, które przed główną uroczystością paradowały po czerwonym dywanie. Nagle podczas transmisji na żywo, którą oglądał cały świat, przed kamerę wparował prezes PZPN Cezary Kulesza.

Galę w Monako swoją obecnością uświetnili m.in. Kaka oraz Zlatan Ibrahimović, którzy wzięli czynny udział w losowaniu fazy ligowej Ligi Mistrzów. Gwiazd było jednak zdecydowanie więcej. Wszystkie te wielkie nazwiska światowego futbolu można było oglądać na czerwonym dywanie, tuż przed główną uroczystością w Grimaldi Forum.

Cezary Kulesza pojawił się na czerwonym dywanie podczas losowania Ligi Mistrzów

Gdy cały świat mógł śledzić relację na żywo właśnie z czerwonego dywanu, nagle przed kamerą pojawił się Cezary Kulesza. Fakt ten jednak nie zdeprymował prezesa PZPN, który po chwili po prostu usunął się z kadru. Zdjęcia z czwartkowych wydarzeń możecie zobaczyć na górze tego artykułu! Kulesza losowanie Ligi Mistrzów mógł oglądać z dużym spokojem, za to w piątek na pewno pojawią się u niego duże emocje. W piątek odbędzie się bowiem losowanie fazy ligowej Ligi Konferencji, w której nie zabraknie polskich drużyn.

Wróćmy jednak do losowania Ligi Mistrzów. FC Barcelona z Robertem Lewandowskim i Wojciechem Szczęsny w składzie zagra u siebie z Paris Saint-Germain, Eintrachtem Frankfurt, Olympiakosem Pireus i FC Kopenhaga Dominika Sarapaty, a na wyjeździe - z Chelsea, Clube Brugge Michała Skórasia, Slavią Praga i Newcastle United. Bardzo trudnych rywali ma PSG. Obrońcy trofeum trafili na - oprócz Barcelony - Bayern Monachium, Atalantę Bergamo Nicoli Zalewskiego, Bayer Leverkusen, Tottenham Hotspur, Sporting Lizbona, Newcastle United i Athletic Bilbao.

Znamy zestawienia fazy ligowej Ligi Mistrzów 2025/2026

Ciekawe spotkania czekają Real Madryt, który z 15 triumfami jest rekordzistą Ligi Mistrzów i jej poprzednika, czyli Pucharu Klubowych Mistrzów Europy. "Królewscy" zmierzą się z Manchesterem City, Liverpoolem, Juventusem Turyn, Benficą Lizbona, Olympique Marsylia, Olympiakosem, AS Monaco i Kajratem Ałmaty. Natomiast Manchester City Josepa Guardioli czeka rywalizacja z Borussią Dortmund, właśnie z Realem, Bayerem Leverkusen, Villarrealem, Napoli, Bodoe/Glimt, Galatasaray Stambuł i AS Monaco.

Liga Mistrzów: Kapitalna parada polskiego bramkarza! Uratował klub i awans [WIDEO]

W fazie ligowej ponownie nie ma mistrza Polski. Lech Poznań odpadł już w 3. rundzie eliminacji - po porażce w dwumeczu z Crveną Zvezdą Belgrad, która w następnej fazie musiała uznać wyższość cypryjskiego Pafos FC. Jest natomiast spora grupa polskich piłkarzy. To wspomniani Lewandowski i Szczęsny z Barcelony, Zalewski z Atalanty, Skóraś z Club Brugge oraz Sarapata z FC Kopenhaga, a także Piotr Zieliński z Interu Mediolan, Arkadiusz Milik z Juventusu (pauzujący od ponad roku z powodów zdrowotnych) i bramkarz Mateusz Kochalski z Karabachu Agdam. Obrońcą Arsenalu Londyn jest wciąż Jakub Kiwior, ale ma odejść do występującego w Lidze Europy FC Porto. Natomiast w kadrze Ajaksu Amsterdam znajduje się Jan Faberski, lecz on również może wkrótce zmienić barwy klubowe, prawdopodobnie w ramach wypożyczenia.

Problemy Barcelony przed Ligą Mistrzów! Nie zdążą na czas, zmiana planów

Tak zmieniał się Cezary Kulesza
20 zdjęć
