Adamek, Materla, Błachowicz Szpilka i inni wzięli udział w biegu dla Marka Piotrowskiego. Gwiazdy sportów walki w szczytnym celu!

Bieg dla Marka Piotrowskiego. Na miejscu największe gwiazdy sportów walki

Marek Piotrowski to prawdziwa legenda polskich sportów walki. „The Punisher” mierzy się z poważną chorobą – obumieralnością móżdżka. Ciężka choroba zatrzymała jego sportową karierę. Mimo to, największe gwiazdy boksu, kickboxingu czy MMA o nim nie zapomniały. Artur Szpilka zorganizował wyjątkowy bieg „Get up and run”. Charytatywna impreza wspiera zbiórkę pieniędzy dla legendarnego sportowca.

„Marek, dla wielu ikona polskiego sportu, dla nas najlepszy przyjaciel. Marek Piotrowski - znany z ringowego przydomku jako Punisher, legenda kick-boxingu. W swoim zawodowym życiu jako kickbokser stoczył 44 walki, z czego zwyciężył w 42! Oprócz walk w kick-boxingu Marek stoczył także 21 pojedynków w tradycyjnym boksie. Wszystkie wygrał! Teraz przed nim do wygrania ta najważniejsza — walka o życie!” - czytamy w opisie zbiórki na SiePomaga.pl.

Legendarny zawodnik ciągle potrzebuje rehabilitacji i pracy nad powrotem do zdrowia. Wspiera go w tym wiele gwiazd sportów walki.

Legendarny wojownik Marek Piotrowski walczy o zdrowie. Trwa zbiórka pieniędzy, błyskawiczne efekty

Kto wziął udział w biegu w Mińsku Mazowieckim?

Bieg charytatywny odbył się w sobotę, 9 sierpnia, a na miejscu pojawiły się największe gwiazdy polskich sportów walki. Wśród nich byli m.in. Michał Materla, Jan Błachowicz, Tomasz Sarara, Dariusz Michalczewski, Izu Ugonoh, Mateusz Kubiszyn, Łukasz Różański, Michał Cieślak, Daniel Omielańczuk i wielu, wielu innych.

Nie zabrakło także słynnego polskiego trenera Zbigniewa Raubo, Mateusza Masternaka, Krzysztofa Głowackiego czy Tomasza „Górala” Adamka.

Zobacz galerię zdjęć z wydarzenia "Get up and run" w Mińsku Mazowieckim poniżej.