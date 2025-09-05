Holandia - Polska: Zachowanie polskich kibiców rozgrzało atmosferę. Poszło o ten transparent

Mateusz Sobiecki
2025-09-05 9:27

Reprezentacja Polski sprawiła wielką niespodziankę, remisując w Rotterdamie z kadrą Holandii 1:1. Bramkę dla "Oranje" zdobył Denzel Dumfries, a wynik meczu ustalił fenomenalnym uderzeniem Matty Cash. Po meczu mówi się nie tylko o występie obu drużyn, ale także o zachowaniu polskich kibiców. Ten transparent rozbudził wielkie emocje.

Holandia - Polska: Transparent kibiców zbudził wielkie emocje

Piłkarska reprezentacja Polski zremisowała w Rotterdamie z Holandią 1:1 w meczu eliminacji mistrzostw świata. Był to debiut selekcjonera Jana Urbana, który od połowy lipca prowadzi kadrę po rezygnacji Michała Probierza. Bramki zdobyli Denzel Dumfries w 28. minucie oraz Matty Cash w 80. minucie spotkania.

Po zakończeniu spotkania głośno jest także o postawie polskich kibiców, którzy przygotowali specjalny transparent na mecz Holandia - Polska. Nawiązywał on do ostatniej tragedii z udziałem 17-letniej Lisy, która została zaatakowana noże przez 22-letniego mężczyznę. Niestety, dziewczyna zginęła na miejscu.

Polscy kibice wywiesili transparent z hasłem "Recht op de nacht", czyli nazwą akcji, która ma zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo kobiet w Holandii. "Bądźcie jak Polska" - dodano na drugim banerze.

Pod holenderskimi postami z transparentem polskich kibiców rozgorzała dyskusja, a wiele osób zwracało uwagę, że skala problemów w Holandii jest zdecydowanie większa niż w naszym kraju.

Holandia - Polska
32 zdjęcia

Eliminacje MŚ: Remis w jubileusz Zielińskiego

Do składu wrócił Robert Lewandowski, który w czerwcu – w konflikcie z poprzednim selekcjonerem – ogłosił, że nie zagra już pod wodzą Probierza. W Rotterdamie wystąpił po raz 159. i ponownie był kapitanem. „Trener kupił mnie wewnętrznym spokojem i jasnym przekazem. To był tak jasny przekaz, że wszystko było jasne od razu” – powiedział w TVP Sport. Jak podkreślił, spokój szkoleniowca przełożył się na drużynę, a konsekwentna gra w obronie pozwoliła w końcówce odrobić straty.

Spotkanie miało także wymiar jubileuszowy dla innych zawodników – Piotr Zieliński rozegrał setny mecz w kadrze, a Jan Bednarek 70. W podstawowym składzie zadebiutował obrońca Spezii Przemysław Wiśniewski, wcześniej prowadzony przez Urbana w Górniku Zabrze.

Holendrzy od początku mieli przewagę. Już w 13. minucie Tijjani Reijnders trafił w słupek, a Łukasz Skorupski popisał się efektowną interwencją po strzale Cody’ego Gakpo. Po kolejnych akcjach gospodarzy Polaków ratował słupek, aż w 28. minucie Dumfries głową otworzył wynik.

Po przerwie Holendrzy nadal dominowali, ale Polacy skutecznie się bronili. W 63. minucie boisko opuścił Lewandowski, zastąpiony przez Karola Świderskiego. Przełom nastąpił w końcówce – wprowadzony Bartosz Kapustka dograł piłkę w pole karne, a akcję zakończył mocnym strzałem Cash. To jego trzeci gol w reprezentacji i drugi strzelony w Rotterdamie, po trafieniu w meczu Ligi Narodów w 2022 roku (2:2).

