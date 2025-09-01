Iga Świątek przed bitwą z Aleksandrową podglądała wiewiórki [WIDEO]

Iga Świątek w The Plaza zamieszkała po raz pierwszy w trakcie ubiegłorocznego US Open. Kultowy hotel znajduje się blisko Central Parku, w którym Polka spędza dużo czasu, relaksując się między meczami. - W Nowym Jorku jest bardzo głośno i ciężko się tutaj zrelaksować. Dlatego zatrzymałam się blisko Central Parku. Na pewno to wykorzystam i spróbuję się zrelaksować i mieć więcej natury, ponieważ to w zasadzie jedyne miejsce w Nowym Jorku, gdzie można być bliżej natury - tłumaczyła Iga Świątek.

W takich luksusach mieszka Iga Świątek w Nowym Jorku! Kultowy hotel już się pochwalił

Hotel The Plaza znajduje się na 5th Avenue, tuż przy wejściu do Central Parku, więc Iga Świątek ma bardzo blisko do zielonego kompleksu, w którym relaksują się mieszkańcy Manhattanu. Teraz mistrzyni Wimbledonu znów wybrała się na łono natury. Fanów zachwyciła wideo, na którym podpatrywała uroczą wiewiórkę, których w Central Parku nie brakuje.

📹 iga świątek | IG stories pic.twitter.com/Gh22xiv7az— iga archive ✦ (@igaswiarchive) August 31, 2025

Iga Świątek - Jekaterina Aleksandrowa w 4. rundzie US Open

Iga Świątek w 4. rundzie US Open zagra z Jekateriną Aleksandrową. Rosjanka łatwo pokonała 6:0, 6:1 Niemkę Laurę Siegemund. W tek edycji US Open straciła w trzech meczach zaledwie 10 gemów! Świątek i Aleksandrowa grały ze sobą już sześć razy. Bilans tej rywalizacji to 4-2 dla Polki, ale na kortach twardych jest remis 2-2. Ostatnio Iga pokonała tę rywalkę 6:4, 7:6 na trawie w Bad Homburg. Wcześniej górą była Rosjanka - 6:4, 6:2 w Miami Open 2024. Zaczęło się od zwycięstwa Aleksandrowej 6:4, 6:2 w rozgrywanym w pandemicznej bańce turnieju WTA w Melbourne na początku 2021 r. Potem Iga Świątek stoczyła niesamowity bój z Aleksandrową w Ostrawie w 2022 r. Przeziębiona Polka wygrała wtedy 7:6, 2:6, 6:4. Potem Iga ograła ją 6:4, 6:7, 6:3 w Madrycie w 2023 r. i ten mecz też był niezwykle dramatyczny. Następnie Świątek wygrała z Aleksandrową 6:1, 6:4 w Dausze w 2024 r. Aleksandrowa gra agresywny tenis, uderza piłki mocno i płasko, bardzo mocno serwuje i returnuje.

Kiedy gra Iga Świątek z Aleksandrową? O której mecz?

Mecz Iga Świątek - Jekaterina Aleksandrowa w 4. rundzie US Open 2025 zostanie rozegrany w poniedziałek 1 września. Początek meczu Świątek - Aleksandrowa nie przed godziną 19 polskiego czasu (drugi mecz o godz. 17 po meczu mężczyzn De Minaur - Riedi). Transmisje TV z US Open na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze i HBO Max.

