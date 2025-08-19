Iga Świątek w prywatnym odrzutowcu z przystojniakiem po wygranej w WTA Cincinnati. Z kim leciała? [WIDEO]

2025-08-19 8:52

Iga Świątek odniosła kolejny wielki sukces na prestiżowym turnieju WTA w Cincinnati. Polska tenisistka pokonała Jasmine Paolini w dwóch setach i wróciła na drugie miejsce rankingu WTA. Po wygranym turnieju wskoczyła do prywatnego odrzutowca i z prawdziwym przystojniakiem podróżowała do Nowego Jorku, gdzie zagra w US Open. Z kim leciała przez setki kilometrów?

WTA Cincinnati: Iga Świątek wygrała i jest 2. w rankingu WTA

Iga Świątek dopisała do swojej kolekcji kolejne wyjątkowe trofeum – po raz pierwszy w karierze zwyciężyła w prestiżowym turnieju WTA 1000 na twardych kortach w Cincinnati. Sukces ma dla niej podwójne znaczenie – nie tylko wzbogacił jej dorobek o 24. tytuł w karierze i 11. w imprezie tej rangi, ale także zapewnił jej awans na pozycję wiceliderki światowego rankingu tenisistek. Dzięki temu w nadchodzącym wielkoszlemowym US Open Polka będzie rozstawiona z numerem drugim. To oznacza, że w Nowym Jorku znajdzie się w uprzywilejowanej pozycji w drabince turniejowej.

24-letnia raszynianka w lipcu triumfowała już w wielkoszlemowym Wimbledonie, a teraz potwierdziła świetną formę, pokonując w finale w Cincinnati Jasmine Paolini. W najnowszym notowaniu Świątek wyprzedzi drugą dotychczas Amerykankę Coco Gauff, która w tej imprezie odpadła już w ćwierćfinale. Polka będzie miała zaledwie 59 punktów przewagi nad młodszą rywalką z USA, a do prowadzącej Aryny Sabalenki wciąż traci 3292 punkty. Mimo tej różnicy, awans na drugie miejsce to ważny krok w kierunku odzyskania pozycji liderki światowego tenisa.

Iga Świątek leciała prywatnym odrzutowcem do Nowego Jorku

Iga Świątek nie ma czasu na odpoczynek! Już we wtorek, 19 sierpnia rozegra pierwszy mecz w US Open w nowej formule miksta. Polka zagra z Casperem Ruudem, choć wiele osób podejrzewało, że wycofa się z tej rywalizacji. Ostatecznie wiceliderka światowego rankingu pojawi się w Nowym Jorku i bez wytchnienia wyjdzie na kort.

Polka poleciała z Cincinnati do Nowego Jorku prywatnym odrzutowcem. Na pokładzie znalazła się z tenisowym bożyszczem – Carlosem Alcarazem. Na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych widać, że dogadują się razem znakomicie!

Kiedy Iga Świątek gra miksta w US Open?

Mikst Iga Świątek/Casper Ruud pierwszy mecz w turnieju miksta US Open 2025 rozegra już we wtorek 19 sierpnia. Ich rywalami będą Amerykanie Madison Keys i Frances Tiafoe. Początek meczu o godzinie 18 polskiego czasu. Transmisja TV na Eurosporcie 1 oraz online na Eurosporcie Extra na platformie HBO Max.

