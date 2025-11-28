Iga Świątek w rok okrążyła świat 3,5 raza! Policzyliśmy, ile kilometrów przeleciała

Już na samym początku sezonu Iga Świątek musiała polecieć do Australii, robiąc po drodze długi przystanek na Bliskim Wschodzie (pokazowy turniej w Abu Zabi). Potem była długa podróż powrotna z Melbourne do Europy, a to dystans ponad 15 tys. km. Następnie po turniejach nad Zatoką Perską Igę Świątek czekała daleka podróż do Kalifornii (9400 km), a stamtąd poprzez Miami znów wróciła do Europy, aby latem ponownie wybrać się za Atlantyk, tym razem do Kanady (6450 km).

Po nowojorskim US Open była m.in. daleka podróż do Korei (7750 km), a po turniejach w Chinach znów powrót do Europy, z której polska mistrzyni poleciała do Arabii Saudyjskiej (3730 km). Na koniec tych wojaży wisienka na torcie - wakacyjny wyskok na Mauritius (8800 km). Jak obliczyliśmy, w sumie ok. 38 podróży samolotem. Jak policzyliśmy, w tym roku Iga Świątek przeleciała aż 138 tysięcy kilometrów.

Przyjmuje się, że średnia prędkość lecącego samolotu pasażerskiego to ok. 800 km/h. A to oznacza, że nasza tenisowa gwiazda spędziła w ciągu roku w powietrzu po ok. 170-175 godzin (to ponad 7 dni!). Do tego dochodzą długie godziny oczekiwania na podróż na lotniskach. Nic dziwnego, że Iga w każdą daleką trasę wyrusza z dobrą i grubą książką...

A problemem są też przecież zmiany czasu czyli tzw. jetlag, zaburzenia rytmu dobowego organizmu po dalekich podróżach. Iga Świątek zdradziła, że lepiej znosi długie loty na zachód niż na wschód.

- Kiedy podróżujemy np. z Australii przez Bliski Wschód, a potem do Stanów, wszystko jest raczej w porządku, ale kiedy wracamy do Europy albo jeśli mamy lecieć ze Stanów do Chin, jest to trudne - przyznała Iga Świątek, która, walcząc ze zmianą czasu, korzystała nawet ze specjalnych lamp imitujących światło dzienne.

Najdłuższe podróże Igi w 2025 r.

Melbourne - Warszawa 15460 km

Abu Zabi - Sydney 12050

Warszawa - San Francisco 9400

Warszawa - Mauritius 8800

Miami - Warszawa 8500

Warszawa - Seul 7750

Warszawa - Montreal 6450

