Iga Świątek wpadła na byłego trenera. I się zaczęło! Mamy zdjęcia

Mateusz Sobiecki
2025-08-28 13:42

Iga Świątek szykuje się do meczu 2. rundy US Open. Była liderka światowego rankingu zmierzy się we wtorek z Holenderką Suzan Lamens. Polska tenisistka przed kolejnym meczem w Nowym Jorku wzięła udział w sesji treningowej i... wpadła na swojego byłego trenera Tomasza Wiktorowskiego. Wtedy na korcie rozpoczęły się wygłupy. Zobacz zdjęcia z tej sytuacji.

  • Iga Świątek w czwartek, 28 sierpnia zagra kolejny mecz w US Open
  • Polska tenisistka w środę wzięła udział w sesji treningowej, gdzie... wpadła na byłego trenera Tomasza Wiktorowskiego
  • Widać, że atmosfera między tenisistką a byłym szkoleniowcem wciąż jest bardzo dobra

Iga Świątek w czwartek, 28 sierpnia rozegra kolejny mecz w tej edycji US Open. Polska tenisistka zagra z Holenderką Suzan Lamens. Wiceliderka światowego rankingu w środę 27 sierpnia wybiegła na kort podczas otwartej dla fanów sesji treningowej. I spotkała tam... swojego byłego trenera Tomasza Wiktorowskiego, który zaraz po niej miał trening z Naomi Osaką na tym samym korcie. Między nimi od razu doszło do interakcji. Świątek i Wiktorowski nie przeszli obok siebie bez zabawnego momentu.

Kim jest Suzan Lamens, rywalka Igi Świątek w 2. rundzie US Open?

Gdy Iga Świątek przechodziła obok Tomasza Wiktorowskiego, szkoleniowiec stanął na baczność z zabawną miną. Tak jakby nie chciał jej przepuścić za sobą. Wszystko w żartach, a cała sytuacja bardzo rozbawiła naszą tenisistkę, która zaczęła się śmiać. Były trener Igi i sama zawodniczka oczywiście przywitali się także na korcie.

- Rzadki dziś widok: na jednym korcie Iga Świątek i trener Tomasz Wiktorowski – napisał na Twitterze Adam Romer, redaktor naczelny Tenisklubu.

Zobacz zdjęcia ze spotkania Świątek i Wiktorowskiego na US Open w galerii poniżej.

Iga i Wiktorowski znowu razem!
26 zdjęć

Polska tenisistka spotkała się z Tomaszem Wiktorowskim ze względu na harmonogram treningów. Iga Świątek była na nim tuż przed Naomi Osakę, która jest obecnie prowadzona właśnie przez byłego trenera naszej gwiazdy.

O której godzinie grają Polacy na US Open?

O dogodnych dla polskich kibiców godzinach rozegrają w czwartek swoje mecze Iga Świątek, Magdalena Fręch i Kamil Majchrzak w drugiej rundzie US Open w Nowym Jorku. Świątek na kort centralny wyjdzie już o godzinie 17.30 czasu polskiego.

Rozstawiona z numerem drugim Świątek zmierzy się z Holenderką Suzan Lamens, która w światowym rankingu zajmuje 66. miejsce. To będzie ich pierwsze spotkanie. Jeżeli Świątek wygra US Open, a broniąca tytułu i prowadząca w rankingu Białorusinka Aryna Sabalenka odpadnie przed ćwierćfinałem, to Polka wróci na szczyt listy WTA.

Magdalena Fręch (nr 28) ok. godziny 19. na korcie numer 6 zmierzy się z Amerykanką Peyton Stearns. Polka grała z nią wcześniej dwa razy i doznała dwóch porażek. Również ok. 19. na korcie numer 11 powinien zacząć się mecz Majchrzaka z Karenem Chaczanowem (nr 9). 

Iga Świątek walczy w US Open
US OPEN
TOMASZ WIKTOROWSKI
IGA ŚWIĄTEK