Ile głosów dostał Robert Lewandowski? Ostateczne wyniki plebiscytu Złotej Piłki

Michał Skiba
Michał Skiba
2025-09-26 22:18

W poniedziałek wieczorem Ousmane Dembélé odebrał Złotą Piłkę za sezon 2024/2025. Francuz zwyciężył w plebiscycie w imponującym stylu, wyprzedzając z dużą przewagą drugiego w klasyfikacji Lamine’a Yamala. W piątek ogłoszono szczegółowe wyniki głosowania. Ile głosów zebrał Robert Lewandowski?

Dembele Lewandowski

i

Autor: Associated Press/East News, Art Service/Super Express/ East News

Nagroda Złotej Piłki przyznawana jest na podstawie trzech głównych kryteriów: indywidualnych osiągnięć i umiejętności zawodnika, sukcesów drużynowych oraz klasy i postawy fair play. O wyborze decyduje międzynarodowe jury złożone ze 100 ekspertów, reprezentujących kraje z czołówki rankingu FIFA – każdy kraj ma jednego przedstawiciela (Polskę reprezentował dziennikarz TVP Maciej Iwański). Elektorzy układają listę dziesięciu najlepszych piłkarzy, przyznając im punkty w systemie od 15 (za pierwsze miejsce) do 1 (za dziesiąte).

Spora przewaga Dembele nad Yamalem

Dembélé zdobył 1380 punktów, podczas gdy Yamal zakończył głosowanie z dorobkiem 1059. Aż 73 z 100 jurorów umieściło Francuza na szczycie swojej listy, podczas gdy młody Hiszpan został wybrany najlepszym zaledwie 11 razy. Skala przewagi jest szczególnie widoczna w porównaniu z poprzednim rokiem, gdy Rodri wyprzedził Viníciusa Juniora jedynie o 41 punktów. W zestawieniach jurorów na pierwszym miejscu pojawiali się także: Vitinha (6 razy), Mohamed Salah (4), Achraf Hakimi (3), Kylian Mbappé (1), Chwicza Kwaracchelia (1) oraz Scott McTominay (1). Jedynym Polakiem w czołowej trzydziestce był Robert Lewandowski, który zebrał 49 punktów (poniżej cała klasyfikacja).

Oficjalne wyniki Złotej Piłki 2025

  • 1. Ousmane Dembele (Francja, PSG) – 1380 pkt
  • 2. Lamine Yamal (Hiszpania, FC Barcelona) – 1059 pkt
  • 3. Vitinha (Portugalia, PSG) – 703 pkt
  • 4. Mohamed Salah (Egipt, Liverpool) – 657 pkt
  • 5. Raphinha (Brazylia, FC Barcelona) – 620 pkt
  • 6. Achraf Hakimi (Maroko, PSG) – 484 pkt
  • 7. Kylian Mbappe (Francja, Real Madryt) – 378 pkt
  • 8. Cole Palmer (Anglia, Chelsea) – 211 pkt
  • 9. Gianluigi Donnarumma (Włochy, PSG, obecnie Man. City) – 172 pkt
  • 10. Nuno Mendes (Portugalia, PSG) – 171 pkt
  • 11. Pedri (Hiszpania, FC Barcelona) – 124 pkt
  • 12. Chwicza Kwaracchelia (Gruzja, Napoli/PSG) – 123 pkt 
  • 13. Harry Kane (Anglia, Bayern Monachium) – 112 pkt
  • 14. Desire Doue (Francja, PSG) – 74 pkt
  • 15. Viktor Gyokeres (Szwecja, Sporting, obecnie Arsenal) – 56 pkt
  • 16. Vinicius Junior (Brazylia, Real Madryt) – 51 pkt
  • 17. Robert Lewandowski (Polska, FC Barcelona) – 49 pkt
  • 18. Scott McTominay (Szkocja, Napoli) – 45 pkt
  • 19. Joao Neves (Portugalia, PSG) – 40 pkt
  • 20. Lautaro Martinez (Argentyna, Inter) – 37 pkt
  • 21. Serhou Guirassy (Gwiena, Borussia Dortmund) – 25 pkt
  • 22. Alexis Mac Allister (Argentyna, Liverpool) – 21 pkt
  • 23. Jude Bellingham (Anglia, Real Madryt) – 21 pkt
  • 24. Fabian Ruiz (Hiszpania, PSG) – 20 pkt
  • 25. Denzel Dumfries (Holandia, Inter) – 20 pkt
  • 26. Erling Haaland (Norwegia, Manchester City) – 18 pkt
  • 27. Declan Rice (Anglia, Arsenal) – 13 pkt
  • 28. Virgil Van Dijk (Holandia, Liverpool) – 7 pkt
  • 29. Florian Wirtz (Niemcy, Bayer Leverkusen, obecnie Liverpool FC) – 5 pkt
  • 30. Michael Olise (Francja, Bayern Monachium) – 4 pkt
