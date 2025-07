Jan Urban i pudełko z butami: tak obrzucano błotem obecnego selekcjonera

Jan Urban od tygodnia jest selekcjonerem reprezentacji Polski! Ostro zabrał się do pracy, w miniony weekend odwiedził parę stadionów ligowych, by szukać kandydatów do koszulki z orzełkiem. Wpadł także na Arenę Zabrze. To tutaj, jako piłkarz, niemal 40 lat wcześniej sięgał po pierwszy w karierze tytuł mistrza Polski. I to tu został „zaocznie” posądzony o… kupno meczu dla Górnika!