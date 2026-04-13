Jannik Sinner powrót na tron świętował z piękną modelką! To jego dziewczyna

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-04-13 9:55

Jannik Sinner w finale turnieju ATP w Monte Carlo pokonał 7:6(5), 6:3 Carlosa Alcaraza i wrócił na tron lidera rankingu ATP. Po ostatniej piłce włoski tenisista pobiegł do boksu, gdzie siedzieli jego trenerzy oraz bliscy i wyściskał się ze swoją dziewczyną. Jest nią duńska modelka Laila Hasanovic. Zobaczcie zdjęcia tej zjawiskowej piękności.

Jannik Sinner i jego dziewczyna Laila Hasanovic
Laila Hasanovic, dziewczyna Jannika Sinnera Laila Hasanovic, dziewczyna Jannika Sinnera Laila Hasanovic, dziewczyna Jannika Sinnera Laila Hasanovic, dziewczyna Jannika Sinnera
Galeria zdjęć 40

Jannik Sinner znów liderem rankingu tenisistów! Włoch z Tyrolu w finale turnieju ATP Masters 1000 w Monte Carlos pokonał (7:6, 6:3) Hiszpana Carlosa Alcaraza i zepchnął go z tronu. Sukces świętował z modelką Lailą Hasanović, która od ponad pół roku jest jego dziewczyną.

Wcześniej Jannik Sinner spotykał się z włoską modelką Marią Braccini, a potem ze znaną z urody rosyjską tenisistką Anną Kalinską. Teraz jego serce skradła Laila Hasanovic. Modelka kibicowała mu na trybunach, gdy walczył w Monte Carlo. Podobnie było w poprzednich turniejach.

Kim jest Laila Hasanovic, dziewczyna Jannika Sinnera?

Laila Hasanovic to 24-letnia duńska modelka (urodzona w Kopenhadze w 2001 roku), która zyskała popularność w świecie mody i mediów społecznościowych. Na Instagramie śledzi ją pół miliona fanów. Ma bośniackie korzenie. W 2019 roku była finalistką konkursu Miss Universe Denmark, co otworzyło jej drzwi do kariery w modelingu. Współpracowała z prestiżowymi markami, takimi jak Giorgio Armani. Pojawiała się w reklamach i na pokazach mody. Wcześniej Laila Hasanovic była związana z kierowcą Formuły 1 Mickiem Schumacherem (synem legendy F1 Michaela Schumachera). Plotkowano również o jej romansie z duńskim tenisistą Holgerem Rune, ale sama Hasanovic stanowczo zaprzeczyła tym doniesieniom.

Jannik Sinner i Laila Hasanovic podobno spotykają się już od wiosny 2025 roku, ale ukrywali ten związek. Włoski tenisista znany jest z tego, że nie lubi dzielić się z mediami i kibicami swoim życiem prywatnym. Para poznała się prawdopodobnie dzięki wspólnemu agentowi, Alexowi Melissowi. Mieszkają razem w dzielnicy La Condamine w Monte Carlo.

Jannik Sinner i jego dziewczyna Laila Hasanovic
Galeria zdjęć 40
QUIZ: Rozpoznasz tych tenisistów? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów!
Pytanie 1 z 30
Tenisista na tym zdjęciu to...
Carlos Alcaraz
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki