Jannik Sinner powrót na tron świętował z piękną modelką! To jego dziewczyna

Jannik Sinner znów liderem rankingu tenisistów! Włoch z Tyrolu w finale turnieju ATP Masters 1000 w Monte Carlos pokonał (7:6, 6:3) Hiszpana Carlosa Alcaraza i zepchnął go z tronu. Sukces świętował z modelką Lailą Hasanović, która od ponad pół roku jest jego dziewczyną.

Wcześniej Jannik Sinner spotykał się z włoską modelką Marią Braccini, a potem ze znaną z urody rosyjską tenisistką Anną Kalinską. Teraz jego serce skradła Laila Hasanovic. Modelka kibicowała mu na trybunach, gdy walczył w Monte Carlo. Podobnie było w poprzednich turniejach.

Kim jest Laila Hasanovic, dziewczyna Jannika Sinnera?

Laila Hasanovic to 24-letnia duńska modelka (urodzona w Kopenhadze w 2001 roku), która zyskała popularność w świecie mody i mediów społecznościowych. Na Instagramie śledzi ją pół miliona fanów. Ma bośniackie korzenie. W 2019 roku była finalistką konkursu Miss Universe Denmark, co otworzyło jej drzwi do kariery w modelingu. Współpracowała z prestiżowymi markami, takimi jak Giorgio Armani. Pojawiała się w reklamach i na pokazach mody. Wcześniej Laila Hasanovic była związana z kierowcą Formuły 1 Mickiem Schumacherem (synem legendy F1 Michaela Schumachera). Plotkowano również o jej romansie z duńskim tenisistą Holgerem Rune, ale sama Hasanovic stanowczo zaprzeczyła tym doniesieniom.

Robert Kubica oczarował słynną modelkę! Prawiła mu komplementy

Jannik Sinner i Laila Hasanovic podobno spotykają się już od wiosny 2025 roku, ale ukrywali ten związek. Włoski tenisista znany jest z tego, że nie lubi dzielić się z mediami i kibicami swoim życiem prywatnym. Para poznała się prawdopodobnie dzięki wspólnemu agentowi, Alexowi Melissowi. Mieszkają razem w dzielnicy La Condamine w Monte Carlo.

