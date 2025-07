Julia Szeremeta chce być lepsza od... Igi Świątek! Zapowiedziała, że ją zdetronizuje

Julia Szeremeta chce być lepsza od Świątek! Piekielnie trudne zadanie

Julia Szeremeta szybko stała się jedną z gwiazd polskiego sportu. Wszystko za sprawą srebrnego medalu na igrzyskach olimpijskich w Paryżu w 2024 roku. Młoda Polka podbiła nie tylko paryski ring, ale też serca kibiców i trudno się dziwić – niewiele osób spodziewało się, że Szeremeta będzie w stanie sięgnąć po medal i do tego srebrny. Był to pierwszy krążek dla Polski w boksie od 1992 roku, a do tego pierwszy w historii zdobyty przez Polkę. Po tym sukcesie Szeremeta dużo czasu spędziła na aktywnościach medialnych – udzielała wywiadów, brała udział w najróżniejszych wydarzeniach publicznych czy spotkaniach z fanami. Później jednak pokazała, że wciąż jej głównym zajęciem jest boks.

Szeremeta po przegranym finale igrzysk najpierw stoczyła dwie walki – wygrała z Leną Buchner na Suzuki Boxing Night 32, a później wygrała z Szabiną Szucs na memoriale Istvana Bocksaia. Następnie wzięła udział w dwóch edycjach Pucharu Świata – w Brazylii zdobyła srebro przegrywając w finale, a w Polsce wygrała całą edycję. Fani czekają na kolejne świetne wyniki Julii Szeremety, tymczasem pokazuje się ona dobrze także z innej strony. Magazyn „Forbes Women” stworzył ranking najbardziej wartościowych wizerunków kobiecych w Polsce. Wówczas pisaliśmy o tym, jak wielką przewagę nad resztą stawki ma Iga Świątek, której wizerunek wyceniono na... ponad 2 miliardy złotych! Julia Szeremeta znalazła się na 7. miejscu, ale już zapowiedziała, że chce więcej.

Wizerunek Julii Szeremety wyceniono na 256 mln złotych. O ile do 2. Anny Lewandowskiej brakuje jej obecnie stosunkowo niewiele – wizerunek żony Roberta Lewandowskiego wyceniony jest na 288,5 mln złotych – tak Świątek wyprzedza ją i inne kobiety o cały rząd wielkości. Szeremeta zapowiedziała jednak, że chce zdetronizować tenisistkę – Jeżeli miarą sukcesu są liczby, dla mnie jako sportowca zawsze najważniejsze są te na ringu, dające mi kolejne wygrane. To właśnie one budują moją pewność siebie i wartość - w tym również marketingową. Za trzy lata po igrzyskach w Los Angeles melduję się na pierwszym miejscu podium - i igrzysk, i waszego zestawienia! – zadeklarowała bardzo odważnie Szeremeta dla „Forbes Women”. Czy to się uda? Szeremeta musiałaby nie tylko odnosić sukces za sukcesem, ale też liczyć na spadek wartości Świątek, która jednak nie wygląda na taką, która chce wypaść z czołówki światowego tenisa.

