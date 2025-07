Robert i Anna Lewandowscy mają piękny dom na Mazurach. Wartość? 10 milionów złotych!

Wakacje Lewandowskich były związane w tym roku z Ibizą, Majorką i Turcją. W ostatniej z wymienionych destynacji spędzili wspólny czas z Wojciechem Szczęsnym i Mariną Łuczenko-Szczęsną, a także Janem Bednarkiem i Julią Bednarek. Tym razem odpuścili sobie wyjazd na Mazury, gdzie znajduje się ich ukochana rezydencja, którą wybudowali już lata temu. Konkretnie w 2014 roku, ale do dziś posiadłość Lewandowskich robi wrażenie!

Piękny dom Lewandowskich na Mazurach. Wartość: 10 milionów

Rezydencja piłkarza FC Barcelona i znanej trenerki personalnej mieści się w miejscowości Stanclewo nad jeziorem Jełmuń. Sam drewniany dom z bali ma powierzchnię ok. 300 metrów kwadratowych. Wyróżnia się też dachem krytym strzechą, a na terenie posiadłości wrażenie robi nie tylko przepiękny ogród. Lewandowscy zadbali też między innymi o: boiska do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki plażowej oraz korty tenisowe.

Samo miejsce ma dla nich szczególne znaczenie. To właśnie na Mazurach poznali się podczas wyjazdu integracyjnego dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego w 2007 roku. Początkowo Robert okłamał przyszłą żonę, że nazywa się Andrzej, bo uznał, że i tak nie zapamięta jego imienia. Anna nie zakochała się w nim od pierwszego wejrzenia, ale szybko poczuła pociąg do piłkarza. Cztery lata później na Malediwach przyjęła jego oświadczyny, a w 2013 r. wzięli ślub. Rok później wybudowali opisywany dom, którego wartość szacuje się na ok. 10 milionów złotych.

Lewandowscy mają bezpośredni dostęp do jeziora z prywatną plażą i pomostem. Mogą cieszyć się prywatnością i spokojem - także dla córek Klary (ur. w 2017) i Laury (ur. w 2020). Zdjęcia oszałamiającej posesji na Mazurach znajdziesz w powyższej galerii.