Julia Szeremeta pokazała wielkie serce. Oto, co postanowiła zrobić z nagrodą za wicemistrzostwo świata

Piękny gest Julii Szeremety! Obdarowała małego kibica

Julia Szeremeta szła od zwycięstwa do zwycięstwa na mistrzostwach świata, jednak dużo jej walk kończyło się niejednogłośną decyzją sędziów. Wicemistrzyni olimpijska zdołała powtórzyć sukces z Paryża i dotarła do finału, ale podobnie jak tam przegrała ostatnią walkę, choć sama tuż po starciu nie zgadzała się z decyzją sędziów. Na uznanie zasługuje jednak fakt, że Polka walczyła na mistrzostwach... z kontuzją ręki! Co więcej, lekarz, który prowadził badania, zalecił Szeremecie wycofanie z turnieju! Ta jednak się nie poddała i mimo bólu wywalczyła srebrny medal mistrzostw świata.

Na ceremonii medalowej widać już było, że Polka odnajduje radość po zdobyciu srebrnego medalu – wcześniej, jak wspomnieliśmy, trudno było się jej pogodzić z porażką. Medaliści turnieju otrzymali jednak nie tylko medale, ale też i... specjalne figurki. W pierwszej chwili trudno było rozszyfrować, co przedstawiają, a później okazało się, że są to miniatury rzeźby „SuperLambanana”. SuperLambanana to rzeźba przedstawiająca połączenie baranka i... banana. Znajduje się ona w Liverpoolu (czyli tam gdzie odbyły się mistrzostwa), została stworzona w 1998 roku przez Taro Chiezo, japońskiego artystę i w kolejnych latach stała się jednym z symboli miasta.

Co ciekawe, Julia Szeremeta swojej figurki nie zachowała. Na swoim profilu na Instagramie udostępniła relację, na której widać, jak przekazała ją małemu kibicowi po tym, jak go solidnie wyściskała. – Wsparcie kibiców w Liverpoolu było niesamowite – napisała Szeremeta w opisie nagrania. Oprócz niej na mistrzostwach w Liverpoolu Polki zdobyły jeszcze dwa medale – Aneta Rygielska także sięgnęło po srebro, a Agata Kaczmarska niespodziewanie sięgnęła po tytuł mistrzowski.

i Autor: Julia Szeremeta/ Instagram