Julia Szeremeta wskoczyła w mundur i od razu się tym podzieliła! Wymowny komentarz wicemistrzyni olimpijskiej

Julia Szeremeta po wielkim sukcesie na igrzyskach olimpijskich w Paryżu nie spoczywa na laurach. Polka niebawem zaprezentuje się na mistrzostwach świata w boksie, które będą miały miejsce w Liverpoolu. (4-14 września). 21-latka przed pełną koncentracją i przygotowaniami do tak wielkiego turnieju postanowiła wykorzystać jeszcze chwile wolnego i szalała na nartach wodnych.

Kibice Szeremety mają okazję spotkać medalistkę z igrzysk olimpijskich w Paryżu

Fani Szeremety mają powody do radości, ponieważ gwiazda polskiego boksu pojawiła się w Dziwnowie z okazji XXIII edycji Festiwalu Gwiazd Sportu. Nie bez powodu została zaproszona 21-latka, ponieważ w sobotni wieczór będzie miała okazję odsłonić swoją replikę medalu, a razem z nią pojawią się jeszcze: Marcin Oleksy, Jolanta Ogar, Patryk Dobek, Daria Pikulik i Sobiesław Zasada.

Julia Szeremeta w mundurze bawiła się świetnie! Skomentowała to w kilku słowach

W mediach społecznościowych Szeremety można było dostrzec, że polska pięściarka była na koncercie zespołu Big Cyc w piątkowy wieczór, a w sobotę tuż przed odsłonięciem repliki medalu, wskoczyła w mundur i pochwaliła się wszystkim od razu.

- Jak mundur przemoknie to znak, że zabawa była dobra - można przeczytać w relacji na profilu Szeremety.

To już ostatnie dni wytchnienia dla Polki przed kolejnym wielkim wyzwaniem, czyli mistrzostwami świata w Anglii. Wicemistrzyni olimpijska z pewnością będzie jedną z faworytem do zdobycia kolejnego krążka.

Inauguracyjne mistrzostwa świata organizacji World Boxing (dla seniorek i seniorów) odbędą się w Liverpoolu w dniach 4–14 września 2025 r., w M&S Bank Arena. To pierwsza edycja globalnego czempionatu tej federacji w formule olimpijskiej.

i Autor: Instagram/Julia Szeremeta