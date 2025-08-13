Julia Szeremeta szaleje na nartach wodnych. „Chlups” i wpadła do wody! A musi na siebie uważać [ZDJĘCIA]

Julia Szeremeta szykuje się do kolejnego wielkiego wyzwania w swojej sportowej karierze. Polka pojedzie na mistrzostwa świata w boksie do Liverpoolu. Zanim jednak poleci do Anglii, zdecydowała się na spore szaleństwo. Poszła na narty wodne i bawiła się znakomicie. Mamy jednak poważny apel – Julia, uważaj na siebie!

Julia Szeremeta szalała na nartach wodnych!

Julia Szeremeta kocha sport! Wicemistrzyni olimpijska przed mistrzostwami świata w boksie w Liverpoolu (4-14 września) zaszalała na nartach wodnych. Pięściarka zbiera siły przed walką o medale najważniejszej imprezy tego roku. Relaks na pewno przydał jej się, by oczyścić głowę przed ważnym zadaniem.

Szeremeta szalała na nartach wodnych i mimo początkowych problemów i licznych wpadek do wody, szybko poczuła się jak w ringu – zupełnie komfortowo. 22-latka w pewnym momencie trzymała się już tylko jedną ręką, puszczając wodze fantazji i znakomicie się bawiąc. Uśmiech nie schodził jej z twarzy.

Gwiazda boksu musi jednak na siebie uważać. Choć szaleństwa jej w głowie, to już niedługo będzie musiała wejść w etap kompletnej koncentracji. Przed utalentowaną zawodniczką kolejne wyzwanie. Po roku od srebrnego medalu igrzysk (zdobyła go 10.08.2024 r.) pojedzie na mistrzostwa świata w Anglii i z pewnością będzie jedną z faworytem do kolejnego krążka. Julia, uważaj na siebie!

Kiedy mistrzostwa świata w boksie w Liverpoolu?

Inauguracyjne mistrzostwa świata organizacji World Boxing (dla seniorek i seniorów) odbędą się w Liverpoolu w dniach 4–14 września 2025 r., w M&S Bank Arena. To pierwsza edycja globalnego czempionatu tej federacji w formule olimpijskiej.

