Kamil Grosicki brutalnie szczerze o uzależnieniu. Wtedy po raz ostatni był w kasynie

Dziś zapewnia, że z kasynami definitywnie skończył, a o ostatniej wizycie przypomina mu jedynie tatuaż. Kiedyś? Zmora i metoda na odreagowanie po meczach i trudach treningów. Grosicki od ponad dwóch dekad występuje na zawodowych boiskach. Już na początku kariery głośno było jednak nie tylko o jego piłkarskim talencie, ale również o problemach z hazardem. Wielu trenerów i kolegów z drużyny próbowało odwieść go od gry. Gdy występował w Legii Warszawa, miał go od tego odciągać między innymi śp. Jacek Magiera. Mówiło się, że "Grosik" nie dostawał normalnej pensji, a... talony. Skorzystano z wielu pomysłów, by młodego Grosickiego powstrzymać przed wizytami w kasynie.

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Po latach piłkarz sam postanowił opowiedzieć o swoim uzależnieniu. – Ja nie grałem dla pieniędzy, tylko grałem, żeby grać. Ja się cieszyłem, jak już przegrałem, jak już nie miałem, co włożyć. Później się tylko zmieniały stawki – mówi w serialu „Na pierwszym planie” emitowanym przez Canal+ Sport.

Jak przyznaje, wysokość zarobków nie miała żadnego znaczenia. – Zarabiasz 10 tys., przegrasz 10 tys. Zarabiasz 100 tys., przegrasz 100 tys. – wyjaśnia Grosicki.

Kamil Grosicki - tak zmieniał się w kadrze [Zdjęcia]

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Piłkarz nie ukrywa, że w tamtym okresie nie potrafił zapanować nad swoim nałogiem. – To było silniejsze ode mnie wtedy – dodaje. W dokumencie Canal+ głos w sprawie zabrała również Dominika Grosicka, małżonka gwiazdy Pogoni. Piłkarz zapewnia, że rozdział związany z hazardem ma już definitywnie za sobą. – Zbrzydł mi, po prostu – mówi.

Ostatnią wizytę w kasynie pamięta bardzo dokładnie. Datę 30 czerwca 2019 roku uwiecznił nawet na swoim ciele w formie tatuażu.

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