Tuż przed Wimbledonem tenisista poślubił dziennikarkę TVP o zjawiskowej urodzie. Ma figurę jak modelka!

Tenisista poślubił gwiazdę TVP przed Wimbledonem. Michał Dembek i Agata Bachanek powiedzieli sobie "tak"

Tenisista Michał Dembek i dziennikarka TVP Agata Bachanek wzięli ślub. Para powiedziała sobie "tak" w bajkowej scenerii w Sopocie, a zdjęcia z uroczystości pokazała w internecie. To, że sportowiec i gwiazda TVP są razem, wyszło na jaw w 2024 roku. W kolejnym zakochani się zaręczyli, a teraz przyszedł czas na sformalizowanie związku. - TAK - najpiękniejszy dzień w życiu - napisała Agata Bochenek, która zaznaczyła, że od teraz para to "państwo Dembek". Z gratulacjami dla nowożeńców pospieszyli przedstawiciele świata sportu i mediów (m.in. tenisista Jan Zieliński czy dziennikarze Szymon Borczuch i Jan Furjan). Co ciekawe, ślub Agaty Bachanek i Michała Dembka odbył się tuż przed startem turnieju Wimbledon, czyli najbardziej znanej tenisowej imprezy na świecie. Zmagania sportowców na londyńskiej trawie (w tym Igi Świątek i Mai Chwalińskiej), para będzie już śledzić jako małżeństwo.

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Michał Dembek w tenisie wielkiej kariery nie zrobił. Najwyżej notowany w rankingu ATP był na 562. miejscu. Przygodę z profesjonalnym graniem zakończył w wieku 25 lat, ale sportu nie porzucił i został trenerem. Z kolei Agata Bachanek przez lata kojarzona była przede wszystkim z TVP Sport i z... tenisem. Relacjonowała różne turnieje, czym zaskarbiła sobie sympatię widzów. Dwa lata temu dziennikarka odeszła z kanału sportowego telewizji publicznej, ale w TVP pozostała. Obecnie można ją oglądać m.in. na kanale TVP Info. Agata Bachanek znana jest także ze zjawiskowej urody i pięknej figury. Dziennikarka wygląda jak modelka, na co wpływ zapewne ma jej zamiłowanie do sportu. I nie chodzi o komentowanie, ale o własną aktywność fizyczną. Gwiazda TVP regularnie ćwiczy, a w młodości osiągała nawet sukcesy na kortach. Drugą Igą Świątek nie została, ale za to świetnie odnalazła się za mikrofonem i przed kamerą.

Galeria: Agata Bachanek i Michał Dembek wzięli ślub

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