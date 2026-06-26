Córka legendy futbolu rozpala na mundialu! Jej bikini jest tak małe, że prawie go nie widać

Niezwykła mina pięknej kibicki podczas meczu Kolumbii zelektryzowała internet, wywołując falę spekulacji na temat jej tożsamości.

Okazało się, że tajemnicza kobieta to Miranda Yepes, 21-letnia córka legendarnego kapitana "Super Mario", która jest wziętą modelką i influencerką.

Sprawdź, jak Miranda zareagowała na swoją błyskawiczną sławę i odkryj, jak naprawdę wygląda życie córki ikony piłki poza stadionem.

Jedna mina i cały świat oszalał

Podczas gdy reprezentacja Kolumbii walczyła o zwycięstwo z Demokratyczną Republiką Konga, realizator transmisji pokazał na trybunach młodą kobietę w barwach narodowych. Jej zacięta, niemal znudzona mina, natychmiast stała się viralem. Użytkownicy mediów społecznościowych prześcigali się w domysłach, co mogło wywołać taką reakcję. Szybko jednak okazało się, że nie jest to przypadkowa fanka, a jej obecność na stadionie miała głębsze, rodzinne znaczenie.

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Kim jest Miranda Yepes? To córka "Super Mario"!

Tajemnicza piękność to 21-letnia Miranda Yepes, córka ikony kolumbijskiej piłki, Mario Yepesa. Jej ojciec, noszący przydomek "Super Mario", to były obrońca takich klubów jak PSG i AC Milan oraz wieloletni kapitan reprezentacji, dla której zagrał aż 102 razy. Miranda na co dzień jest wziętą modelką i influencerką. Jej profil na Instagramie śledzi ponad 150 tysięcy osób, a na TikToku ma blisko 300 tysięcy fanów, których zachwyca klipami tanecznymi, relacjami z podróży i odważnymi stylizacjami. Jak widać w galerii, uwielbia pozować w malutkich strojach kąpielowych. Na meczu w Meksyku pojawiła się właśnie u boku swojego sławnego taty.

"Wyglądam na wściekłą". Jak zareagowała na sławę?

Miranda błyskawicznie podchwyciła temat swojej wiralowej popularności. Na swoim profilu na Instagramie opublikowała zdjęcia ze stadionu, w tym kadr z transmisji, który przyniósł jej sławę. Z dystansem skomentowała całe zamieszanie.

- Ze skupioną miną, która wygląda na wściekłą. Co za szczęście być znowu na mundialu! - napisała Miranda.

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W pozostałych relacjach i zdjęciach uśmiech nie schodził jej z twarzy, co udowodniło, że jej chwilowy grymas był jedynie efektem pełnego skupienia na boiskowych wydarzeniach, a nie nudy.

Miranda Yepes na co dzień zachwyca urodą i odważnymi stylizacjami. W naszej galerii zdjęć zobaczysz, jak córka legendarnego piłkarza prezentuje się poza stadionem. Przygotuj się na gorące kadry!

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