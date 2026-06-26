Nie żyje gwiazdor seriali i wielki reżyser! Miał tylko 67 lat

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2026-06-26 15:55

Tragiczna wiadomość obiegła świat filmu i teatru. W wieku 67 lat zmarł Sławomir Żukowski, ceniony aktor, reżyser teatralny i malarz. Fani seriali mogli go podziwiać m.in. w "Miłości w mieście ogrodów" i "Świętej wojnie". Artysta zmarł w wieku 67 lat.

Czarno-białe zdjęcie aktora Sławomira Żukowskiego z siwymi włosami i krótkim zarostem, ubranego w czarną koszulkę z logo Interpretacje Festiwal Sztuki Reżyserskiej. Zdjęcie nawiązuje do jego śmierci i osiągnięć artystycznych, o których przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Sławomir Żukowski/ Facebook

Informację o śmierci artysty przekazał za pośrednictwem Facebooka prezydent Tychów, Maciej Gramatyka. Do wpisu dołączył czarno-białe zdjęcie Sławomira Żukowskiego i opublikował poruszające pożegnanie.

"Sławku, na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci"

Z ogromnym smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci Sławomira Żukowskiego - rysownika, scenografa, reżysera oraz założyciela Teatru BELFEgoR. W 1986 roku powołał do życia teatr, który przez lata zdobywał uznanie publiczności i jurorów, odnosząc sukcesy na scenach w kraju i za granicą. Sławomir Żukowski był człowiekiem pełnym pasji, kreatywności i artystycznej odwagi. Swoją twórczością inspirował kolejne pokolenia, pozostawiając po sobie dorobek, który będzie żył w pamięci mieszkańców i środowiska teatralnego. Rodzinie, bliskim, przyjaciołom oraz wszystkim związanym z Teatrem BELFEgoR składam szczere wyrazy współczucia. Sławku, na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci. 

Droga od nauczyciela do reżysera

Sławomir Żukowski urodził się 20 listopada 1958 roku w Radomiu. Już od najmłodszych lat interesował się sztuką. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, a następnie odbył praktykę we wrocławskim Teatrze Polskim w malarni. Artysta kontynuował naukę w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach na kierunku plastyka, muzyka i film. W czasie studiów stawiał pierwsze kroki na scenie, występując w teatrze studenckim. Po studiach rozpoczął pracę jako nauczyciel plastyki w Szkole Podstawowej nr 22 w Tychach.17 lutego 1986 roku. Tego dnia założył amatorski teatr nauczycielski "Belfer", działający przy Klubie ZNP w Tychach. Inicjatywa szybko zaczęła się rozwijać, a od 1990 roku teatr funkcjonował już pod nazwą Teatr BELFEgoR. To właśnie z nim Żukowski był związany przez kolejne lata jako aktor, reżyser i twórca spektakli.

Jego działalność teatralna przyniosła liczne sukcesy. Reżyserowane przez niego przedstawienia zdobywały wyróżnienia i nagrody, a sam artysta stał się jedną z ważnych postaci lokalnego środowiska kulturalnego. Równolegle współpracował także z Teatrem Małym w Tychach. Pracował tam w latach 1998–2003, a następnie ponownie w latach 2014–2016. W tym czasie występował na scenie oraz zajmował się reżyserią spektakli.

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Polscy widzowie mogli zobaczyć Sławomira Żukowskiego w epizodycznych rolach w popularnym serialu "Święta wojna", "Powrót giganta", "Miłość w mieście ogrodów" i "Autsajder".

Malował na rekord w trakcie koncertu Dżemu

Sławomir Żukowski realizował się również jako malarz. Podczas II Tyskiego Festiwalu Muzycznego im. Ryśka Riedla ustanowił rekord Guinnessa w malowaniu obrazu o powierzchni 10 metrów kwadratowych w najkrótszym czasie. Bicie rekordu odbywało się na żywo podczas koncertu zespołu Dżem.

W ostatnich latach artysta wycofał się z aktywnej działalności kulturalnej. Jak informował serwis Katowice Nasze Miasto, powodem były problemy zdrowotne.

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