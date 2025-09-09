Karol Nawrocki jak Mariusz Pudzianowski. Ostry trening w nocy. Pokazał wideo

Nocny trening Karola Nawrockiego. Pokazał jak wygląda
Karol Nawrocki nie zapomina o ostrej harówce. Mimo nowych obowiązków i służby dla kraju, prezydent RP dba o tężyznę fizyczną. We wtorek, 9 września pokazał w swoich mediach społecznościowych, jak trenuje tuż przed pójściem spać. Choć w ostatnich tygodniach miał wiele zadań do wykonania, to wciąż dba o swoje ciało.
Karol Nawrocki pokazał wideo ze swojej wizyty na siłowni. Nie zapomniał też o treningu bokserskim. Szybka walka z cieniem, praca na worku oraz przerzucanie solidnych ciężarów z pewnością dodaje mu sił.
- Szybki trening na zakończenie dnia. Do jutra – napisał Nawrocki na platformie „X”, dodając do opisu flagę Polski.
Karol Nawrocki jak Mariusz Pudzianowski
Nietrudno dostrzec podobieństwo do Mariusza Pudzianowskiego, który także regularnie publikował nagrania ze swoich wieczornych bądź nocnych treningów.
- Jutro wolne, to można pobawić się dłużej - pisał kiedyś Mariusz Pudzianowski podczas swojego wieczornego treningu tuż przed Bożym Ciałem.
Czy Karol Nawrocki się na nim wzoruje? Tego nie wiemy. Z pewnością jednak mimo objęcia funkcji Głowy Państwa Karol Nawrocki nie zapomniał o swojej wielkiej pasji, czyli boksie. Praca na worku to najprawdopodobniej nieustanny element treningowy prezydenta.
Zobacz zdjęcia z treningu Karola Nawrockiego w galerii poniżej.