Karol Nawrocki jak Mariusz Pudzianowski. Ostry trening w nocy. Pokazał wideo

Nocny trening Karola Nawrockiego. Pokazał jak wygląda

Karol Nawrocki nie zapomina o ostrej harówce. Mimo nowych obowiązków i służby dla kraju, prezydent RP dba o tężyznę fizyczną. We wtorek, 9 września pokazał w swoich mediach społecznościowych, jak trenuje tuż przed pójściem spać. Choć w ostatnich tygodniach miał wiele zadań do wykonania, to wciąż dba o swoje ciało.

Karol Nawrocki pokazał wideo ze swojej wizyty na siłowni. Nie zapomniał też o treningu bokserskim. Szybka walka z cieniem, praca na worku oraz przerzucanie solidnych ciężarów z pewnością dodaje mu sił.

- Szybki trening na zakończenie dnia. Do jutra – napisał Nawrocki na platformie „X”, dodając do opisu flagę Polski.

Szybki trening na zakończenie dnia.Do jutra 🇵🇱 pic.twitter.com/5vi6uZA5PS— Karol Nawrocki (@NawrockiKn) September 9, 2025

Karol Nawrocki jak Mariusz Pudzianowski

Nietrudno dostrzec podobieństwo do Mariusza Pudzianowskiego, który także regularnie publikował nagrania ze swoich wieczornych bądź nocnych treningów.

- Jutro wolne, to można pobawić się dłużej - pisał kiedyś Mariusz Pudzianowski podczas swojego wieczornego treningu tuż przed Bożym Ciałem.

Czy Karol Nawrocki się na nim wzoruje? Tego nie wiemy. Z pewnością jednak mimo objęcia funkcji Głowy Państwa Karol Nawrocki nie zapomniał o swojej wielkiej pasji, czyli boksie. Praca na worku to najprawdopodobniej nieustanny element treningowy prezydenta.

