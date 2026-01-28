Karol Nawrocki spotka się z polskimi olimpijczykami. Poznaliśmy dokładną datę

Ostateczny skład polskiej kadry na igrzyska ogłoszono w poniedziałek. Do Włoch uda się 60 reprezentantów naszego kraju, a rolę chorążych pełnić będą Kamil Stoch i Natalia Czerwonka.
Piątkowa ceremonia ślubowania rozpocznie się o 11, natomiast o godzinie 16 do Włoch wyruszy pierwsza, 30-osobowa grupa zawodników.
ZOBACZ TEŻ: Adam Małysz dowiedział się o tym z mediów. Burza wokół decyzji PKOl
Podczas tegorocznych igrzysk funkcję chorążych sprawować będzie dwoje bardzo doświadczonych sportowców. Dla Kamila Stocha będzie to szósty start olimpijski, a Natalia Czerwonka wystąpi na zimowych igrzyskach po raz piąty.
Karol Nawrocki na PŚ w Zakopanem [Zdjęcia]
Zmagania w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo rozpoczną się 6 lutego. Najważniejsza zimowa impreza czterolecia potrwa do 22 lutego, a jej finałem będzie ceremonia zamknięcia w Weronie.
Transmisje z wszystkich dyscyplin zimowych igrzysk olimpijskich na kanałach Eurosportu i platformie MAX.