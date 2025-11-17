Kiedyś przerwała finał Ligi Mistrzów, teraz jest pilotem! Kinsey Wolanski powala urodą, trudno oderwać wzrok

Choć jej brawurowy sprint po murawie Wanda Metropolitano przyniósł jej wówczas błyskawiczny wzrost popularności, sama Wolanski nie zatrzymała się na byciu internetową ciekawostką. Z 300 tysięcy obserwujących w kilka godzin zrobiło się ponad dwa miliony, a świat obiegły nagrania jej zatrzymania i późniejszych pięciu godzin spędzonych w hiszpańskim areszcie. Dla wielu taka przygoda byłaby szczytem kariery – dla niej stała się punktem zwrotnym.

Kinsey szybko udowodniła, że adrenalina nie jest jednorazowym wybrykiem. Po latach treningów zdobyła licencje pilota i skoczka spadochronowego, a jej media społecznościowe regularnie wypełniają nagrania z kokpitu. Przyznaje, że dojście do upragnionych uprawnień wymagało ogromnej determinacji – ponad stu godzin w powietrzu, serii wymagających egzaminów oraz kilkanaście miesięcy intensywnej nauki. Dziś lata zarówno samolotami, jak i helikopterami, a jej ulubioną maszyną pozostaje jednosilnikowy Piper Archer.

Nie mniej burzliwie potoczyło się jej życie prywatne. Po głośnym rozstaniu z internetowym prowokatorem Vitalym Zdorovetskim, z którym realizowała pierwsze kontrowersyjne pomysły, influencerka zaczęła budować karierę na własnych zasadach. Obecnie jest związana z trenerem fitness Vincem Santem, często pojawiającym się w jej materiałach z lotów.

Największą zawodową zmianą okazał się jednak świat sportowych mediów. Wolanski regularnie prowadzi programy i wywiady, głównie związane z NFL, ale współpracuje też z gwiazdami UFC, MLB czy WWE. Występuje u boku znanych sportowców, a jej rola w branży rośnie z roku na rok.

