Komentator Eurosportu wypalił, Marianna Schreiber reaguje. "To jest najgorsze"

O Mariannie Schreiber znów jest głośno. W ostatnim czasie znana aktywistka, freak-fighterka i celebrytka potwierdziła rozstanie z Piotrem Korczarowskim. Była żona Łukasza Schreibera (posła PiS) przeżyła kolejne miłosne rozczarowanie - po rozwodzie najpierw nie wyszło jej z innym politykiem PiS, Przemysławem Czarneckim, a teraz z Korczarowskim, czyli byłym członkiem sztabu wyborczego Konfederacji Korony Polskiej. Jej życiowe perypetie dość niespodziewanie przeniknęły do transmisji Eurosportu z Pucharu Świata w skokach narciarskich.

Komentator Eurosportu wypalił o Mariannie Schreiber. Szybka reakcja

- Przed chwilą się wyświetliło, że 4 punkty będą odjęte, po czym system skorygował na 15. Tak, że kosmetyczna różnica... Sytuacja jeśli chodzi o te współczynniki zmienia się tutaj mniej więcej tak, jak status towarzyski na Facebooku Marianny Schreiber - wypalił po jednym ze skoków podczas sobotnich kwalifikacji w Ruce Igor Błachut.

- To rzeczywiście dość duża dynamika - zaśmiał się współkomentujący Michał Korościel. Ich niecodzienny komentarz błyskawicznie obiegł media społecznościowe i dotarł do samej Marianny.

Marianna Schreiber znów wolna! Potwierdziła rozstanie z Piotrem Korczarowskim

"To jest najgorsze"

"Czy nawet Eurosport musi się naśmiewać z mojego stanu wolnego?" - spytała Schreiber w odpowiedzi do klipu z konkursu skoków. Jeden z internautów zwrócił uwagę, że było to słabe ze strony komentatora, który jego zdaniem nie powinien wcielać się "w rolę standupera". Zaznaczył przy tym, że 33-latka ma już u wielu przyklejoną łatkę.

"To jest najgorsze. Mam 33 lata - 10 lat małżeństwa, dwa związki po nieudane. Niektóre mają 25 lat i 5 związków za sobą. Ale to do mnie łatka, że zmieniam" - odpowiedziała w tym temacie Marianna. Zgadzasz się z jej ripostą?

