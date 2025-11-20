Marianna Schreiber znów wolna! Potwierdziła rozstanie z Piotrem Korczarowskim

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2025-11-20 21:20

Za Marianną Schreiber kolejny miłosny zawód. Polityczna aktywistka i freak-fighterka potwierdziła rozstanie z Piotrem Korczarowskim tuż po swoich 33. urodzinach. - Obydwoje momentami ciągnęliśmy się w dół - powiedziała w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

18 listopada Marianna Schreiber skończyła 33 lata, a dwa dni po świętowaniu potwierdziła rozstanie z Piotrem Korczarowskim. O kryzysie w ich związku mówiło się już wiele tygodni temu, ale para m.in. przy okazji występu na ostatniej gali PRIME MMA przekonywała, że pokonała trudności i wróciła na dobre tory. Niestety, miesiąc po tym freak-fightowym wydarzeniu ich związek oficjalnie stał się przeszłością.

Marianna Schreiber wróciła do eks! "Powiedziałam TAK". Ależ zwrot akcji!

Marianna Schreiber
17 zdjęć

Kolejne rozstanie. Marianna Schreiber znów wolna

"Rozstaliśmy się z Piotrem. Nie będę robiła z tego dramy. Życzę mu dobrze i powodzenia w dalszym życiu!" - ogłosiła w mediach społecznościowych była żona Łukasza Schreibera. To jej kolejny miłosny zawód w krótkim czasie, bo po rozstaniu z posłem PiS związała się z innym członkiem tej partii - Przemysławem Czarneckim. Ten związek nie trwał jednak długo, a po pewnym czasie zrobiło się głośno o nowym partnerze Marianny - Piotrze Korczarowskim, byłym członku sztabu wyborczego Konfederacji Korony Polskiej.

To on towarzyszył Schreiber przy okazji głośnej operacji powiększenia piersi w Turcji. Ich uczucie rozkwitło na tyle, że regularnie zaczęli dzielić się nim w mediach społecznościowych. Niestety, po kilku miesiącach cały czar prysł.

To zdjęcie Marianny Schreiber rozgrzało internet do czerwoności! Pokazała świetną formę przed walką

- Myślę, że należy się wam kilka słów prawdy. Chcę powiedzieć, że rozstaliśmy się z Piotrem. Ostatecznie. Nie będzie już żadnych powrotów ani tym podobnych. Po prostu wyszło po czasie, że patrzymy zupełnie inaczej na rzeczywistość i gdzieś te nasze dwa światy nie schodzą się po drodze w jeden. Więc uznaliśmy, że tak będzie dla nas lepiej, bo po prostu obydwoje momentami ciągnęliśmy się w dół - powiedziała w opublikowanym nagraniu 33-latka.

Jak myślicie, czy Mariannie uda się odnaleźć w końcu prawdziwą miłość?

Super Sport SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MARIANNA SCHREIBER
PRIME MMA