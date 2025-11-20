Marianna Schreiber znów wolna! Potwierdziła rozstanie z Piotrem Korczarowskim

18 listopada Marianna Schreiber skończyła 33 lata, a dwa dni po świętowaniu potwierdziła rozstanie z Piotrem Korczarowskim. O kryzysie w ich związku mówiło się już wiele tygodni temu, ale para m.in. przy okazji występu na ostatniej gali PRIME MMA przekonywała, że pokonała trudności i wróciła na dobre tory. Niestety, miesiąc po tym freak-fightowym wydarzeniu ich związek oficjalnie stał się przeszłością.

"Rozstaliśmy się z Piotrem. Nie będę robiła z tego dramy. Życzę mu dobrze i powodzenia w dalszym życiu!" - ogłosiła w mediach społecznościowych była żona Łukasza Schreibera. To jej kolejny miłosny zawód w krótkim czasie, bo po rozstaniu z posłem PiS związała się z innym członkiem tej partii - Przemysławem Czarneckim. Ten związek nie trwał jednak długo, a po pewnym czasie zrobiło się głośno o nowym partnerze Marianny - Piotrze Korczarowskim, byłym członku sztabu wyborczego Konfederacji Korony Polskiej.

To on towarzyszył Schreiber przy okazji głośnej operacji powiększenia piersi w Turcji. Ich uczucie rozkwitło na tyle, że regularnie zaczęli dzielić się nim w mediach społecznościowych. Niestety, po kilku miesiącach cały czar prysł.

- Myślę, że należy się wam kilka słów prawdy. Chcę powiedzieć, że rozstaliśmy się z Piotrem. Ostatecznie. Nie będzie już żadnych powrotów ani tym podobnych. Po prostu wyszło po czasie, że patrzymy zupełnie inaczej na rzeczywistość i gdzieś te nasze dwa światy nie schodzą się po drodze w jeden. Więc uznaliśmy, że tak będzie dla nas lepiej, bo po prostu obydwoje momentami ciągnęliśmy się w dół - powiedziała w opublikowanym nagraniu 33-latka.

